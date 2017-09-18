Черный чай освежает дыхание

Микробиологи из Чикаго доказали, что полифенольные соединения, входящие в состав черного чая, препятствуют размножению бактерий, благодаря которым возникает скверный запах изо рта.

Продуктами жизнедеятельности этих микроорганизмов служат серовород и ряд других газов, остро пахнущих гнилью, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Это исследование стало очередным в ряду многочисленных работ, посвященных благоприятному действию различных сортов чая на состояние полости рта.

medicus.ru