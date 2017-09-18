Половина больных сифилисом пытается лечиться самостоятельно

Костромские медики отмечают снижение заболеваемости венерическими инфекциями. Основная причина, говорят врачи, в повышении грамотности населения.

Однако ситуация не так безоблачна: цифры официальной статистики, по мнению медиков, нужно умножить как минимум в три раза. Как сообщает Костромская ГТРК, заболеваемость сифилисом снизилась на 31%, гонореей — на 5% по официальным итогам 2002 года. Те кто находится в группе риска по этим заболеваниям, знают их клинические проявления и после случайных контактов сразу приходят на обследования. Однако все больше больных пытаются справиться с болезнью самостоятельно. Игорь Королев, заместитель главного врача кожно-венерологического диспансера, сообщил, что лет 10−15 назад самолечением занимались 20−30%, больных, а сейчас — 50%. Врачи говорят, что ни к чему хорошему самолечение не приводит. Оно может снять первичные признаки болезни, но не устраняет ее окончательно.



Еще одна проблема – частные кабинеты. Сколько пациентов в них лечится, сегодня сказать невозможно. Этих больных в официальных статистических данных нет. Поэтому врачи говорят, что реальную картину заболеваемости можно получить, умножив цифру официальной на 3. Традиционно к группе риска относятся студенты, учащиеся средних учебных заведений, работники торговли и общепита. Детей с врожденным сифилисом в прошлом году зафиксировано 14, это на 5 человек меньше, чем в 2001. Прогнозы медиков на текущий год по-прежнему положительные. Они ожидают дальнейшее снижение числа венерических заболеваний на 5−10%.



medicus.ru