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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У детей тоже бывает депрессия
    Опубликовано: 2017-09-18 10:04:42

    Депрессия бывает не только у взрослых, но и у детей. В попытке понять механизмы депрессии в детском возрасте физиологи и врачи проводят многочисленные эксперименты. Очень часто к депрессии у детей приводит развод родителей или смерть бабушки или дедушки, считает Констанс Вуд, физиолог из Хьюстона.

    Фактически депрессивное состояние наблюдается до 2,5 % детей и до 8,3 % подростков в Соединенных Штатах, согласно данным Национального Института Здоровья Мозга.


    Врачи сходятся во мнении, что если депрессию рано удается диагностировать и начать эффективно лечить, то ребенок быстро выздоравливает. Большинство врачей использует психотерапию, иногда объединяемую с медикаментозным лечением.


    Карл Тишлер, профессор психологии из Государственного Университета Штата Огайо отмечает типичные признаки депрессии у детей — ребенок писается по ночам, плохо спит, убегает из дома. У подростков депрессия характеризуется постоянной печалью или раздражительностью, потерей интереса к тому, что раньше сильно интересовало, изменениями аппетита или сна, вялостью, трудностями с концентрацией внимания и др. Если пять или большее количество из этих симптомов сохраняются в течение двух или более недель, можно с уверенностью ставить диагноз клинической депрессии.
    Лечение депрессии зависит от возраста ребенка. Маленьких детей часто лечат игровой терапией, приглашая их играть с куклами или другими игрушками, чтобы помочь им открыто выражать свои чувства. Если дети постарше и более разговорчивы, с ними разговаривают, дают им выговориться. Если необходимо, врач пропишет антидепрессант. Как долго будет длиться терапия зависит от ряда факторов, включая степень депрессии. Если депрессия — это результат разводящихся родителей или смерти родственников, то рана на душе заживет относительно быстро, возможно в пределах 3−6 месяцев еженедельных занятий

    medicus.ru

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