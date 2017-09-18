Вероятность депрессии у некурящих людей, подверженных воздействию табачного дыма дома или на работе, более чем в два раза выше, чем у остальных, говорится в докладе, представленном на собрании Американского психосоматического общества в Чикаго.
«Данная работа стала первым американским исследованием, которое связывает пассивное курение с депрессией», — пишет автор статьи Мэрилин Эвиас. Другое исследование с аналогичным выводом было проведено в Японии.
Данное исследование, в отличие от японского, подтверждало подверженность воздействию табачному дыму путем измерения уровня котинина — химического вещества, которое образуется в крови после вдыхания табачного дыма.
Люди, анализ крови которых подтвердил их подверженность воздействию табачного дыма, выдыхаемого другими курильщиками, чаще демонстрировали симптомы серьезной депрессии, утверждает автор исследования Фрэнк Бандейра с кафедры медицины университета Майями.