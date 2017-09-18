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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пассивное курение вгоняет в депрессию
    Опубликовано: 2017-09-18 09:24:45
    Пассивное курение не только наносит вред легким, но может также способствовать ухудшению настроения.

    Вероятность депрессии у некурящих людей, подверженных воздействию табачного дыма дома или на работе, более чем в два раза выше, чем у остальных, говорится в докладе, представленном на собрании Американского психосоматического общества в Чикаго.

    «Данная работа стала первым американским исследованием, которое связывает пассивное курение с депрессией», — пишет автор статьи Мэрилин Эвиас. Другое исследование с аналогичным выводом было проведено в Японии.

    Данное исследование, в отличие от японского, подтверждало подверженность воздействию табачному дыму путем измерения уровня котинина — химического вещества, которое образуется в крови после вдыхания табачного дыма.

    Люди, анализ крови которых подтвердил их подверженность воздействию табачного дыма, выдыхаемого другими курильщиками, чаще демонстрировали симптомы серьезной депрессии, утверждает автор исследования Фрэнк Бандейра с кафедры медицины университета Майями.

    sportzal.com

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