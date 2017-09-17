Сегодня в коммерческой деятельности и в быту прочно обосновались такие устройства как магнитный ключ, система «Умный Дом», видеокамера наблюдения или деактиваторы этикеток и счётчики посетителей для современной торговли. Сфера безопасности всё больше становится областью применения высоких технологий. Такое положение дел радует, ведь уровень безопасности бизнеса повышается, однако наряду с этим возникают новые проблемы.
«Intelpol» - самые надёжные системы безопасности в Украине
Отнюдь не все, кто занимается системами безопасности, способен выполнять работу на достаточно высоком уровне. Найти по-настоящему квалифицированных специалистов нелегко, да и расценки на оборудование у многих фирм данного профиля часто не радуют покупателей, делая приобретение подобной аппаратуры просто нерентабельной. Хотя, безусловно, присутствуют в стране и организации, занимающиеся системами безопасности и заслуживающие всяческого доверия.
Одной из фирм, сформировавших для себя позитивную репутацию, является действующая на рынке с 1993 г. компания «Intelpol», работающая сегодня в Киеве. Она выступает в качестве признанного лидера на рынке систем безопасности, особенно в охране предприятий торговли, развлекательных центров и других подобных заведений и организаций.
Охрана имущества, денежных средств и товаров от компании «Intelpol»
Среди широкой линейки оборудования для защиты различных направлений коммерческой деятельности следует обязательно упомянуть следующие разновидности:
• рамочные системы предотвращения краж (электромагнитные, радиочастотные, акустикомагнитные);
• защитные метки и бирки для обеспечения находящихся в открытом доступе товаров;
• магнитные ключи и сейферы (антикражные боксы с прозрачными стенками);
• деактиваторы;
• ручные детекторы;
• защитные подставки для товаров в открытой выкладке;
• счетчики посетителей;
• системы контроля кассовых операций;
• системы пневматической пересылки денег и др.
Кроме собственно поставок всего перечисленного оборудования, специалисты компании на профессиональном уровне производят монтаж и отладку всей приобретённой в фирме техники. А при необходимости – обучение работе с ней персонала фирмы-покупателя. Также представители «Intelpol» проводят сервисное обслуживание поставленного организацией оборудование (гарантийное и постгарантийное).