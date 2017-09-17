Компания «Intelpol»: безопасность как норма

Сегодня в коммерческой деятельности и в быту прочно обосновались такие устройства как магнитный ключ, система «Умный Дом», видеокамера наблюдения или деактиваторы этикеток и счётчики посетителей для современной торговли. Сфера безопасности всё больше становится областью применения высоких технологий. Такое положение дел радует, ведь уровень безопасности бизнеса повышается, однако наряду с этим возникают новые проблемы.

«Intelpol» - самые надёжные системы безопасности в Украине

Отнюдь не все, кто занимается системами безопасности, способен выполнять работу на достаточно высоком уровне. Найти по-настоящему квалифицированных специалистов нелегко, да и расценки на оборудование у многих фирм данного профиля часто не радуют покупателей, делая приобретение подобной аппаратуры просто нерентабельной. Хотя, безусловно, присутствуют в стране и организации, занимающиеся системами безопасности и заслуживающие всяческого доверия.

Одной из фирм, сформировавших для себя позитивную репутацию, является действующая на рынке с 1993 г. компания «Intelpol», работающая сегодня в Киеве. Она выступает в качестве признанного лидера на рынке систем безопасности, особенно в охране предприятий торговли, развлекательных центров и других подобных заведений и организаций.

Охрана имущества, денежных средств и товаров от компании «Intelpol»

Среди широкой линейки оборудования для защиты различных направлений коммерческой деятельности следует обязательно упомянуть следующие разновидности:

• рамочные системы предотвращения краж (электромагнитные, радиочастотные, акустикомагнитные);

• защитные метки и бирки для обеспечения находящихся в открытом доступе товаров;

• магнитные ключи и сейферы (антикражные боксы с прозрачными стенками);

• деактиваторы;

• ручные детекторы;

• защитные подставки для товаров в открытой выкладке;

• счетчики посетителей;

• системы контроля кассовых операций;

• системы пневматической пересылки денег и др.

Кроме собственно поставок всего перечисленного оборудования, специалисты компании на профессиональном уровне производят монтаж и отладку всей приобретённой в фирме техники. А при необходимости – обучение работе с ней персонала фирмы-покупателя. Также представители «Intelpol» проводят сервисное обслуживание поставленного организацией оборудование (гарантийное и постгарантийное).

