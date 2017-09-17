Витамин С: что важно знать

Витамин С представляет собой антиоксидант, обладающий многообразными функциями в качестве кореагента или коэнзима.

Он участвует в формировании и использовании коллагена, который является важным составным элементом соединительных тканей и межклеточных субстанций. Коллаген — это протеин; он является важным компонентом кожи, связок и костей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Витамин С способствует сохранению здоровых капилляров, десен и зубов; он способствует поглощению железа в кишечнике, препятствует образованию нитрозаминов, являющихся канцерогенами; кроме того, он препятствует окислению фолацина, помогает залечивать раны, активизирует защитные силы организма для борьбы с инфекциями, способствует метаболизму тирозина и фенилаланина и, наконец, защищает клетки от разрушения их свободными радикалами. Витамин С пользуется репутацией универсального лечебного средства от всех болезней. Он привлек к себе огромный интерес после того, как знаменитый биохимик, лауреат Нобелевской премии доктор Линус Полинг рекомендовал применять витамин С для профилактики обыкновенной простуды. Как и другие антиоксиданты, витамин С способен играть важную роль в профилактике и лечении многих болезней, связанных с расстройством пищеварения. Для спортсменов эти функции витамина С особенно важны, как и его антиоксидантные свойства. Проведенные исследования позволили выявить важную роль витамина С в увеличении мышечной силы, снижении уровня содержания лактата (соли молочной кислоты) в крови, а также создании запасов гликогена.

Атлетам, которым особенно важна выносливость, необходимы повышенные уровни этого и других антиоксидантов. Нет никаких указаний на то, что мегадозировка витамином С по сравнению с RDI приводила к существенному повышению спортивной формы. Однако некоторые спортсмены заметили, что прием нескольких граммов витамина С в день, когда они почувствовали простуду или недомогание, помог сократить продолжительность болезни. Основной формой витамина С, используемой в добавках, является синтетическая аскорбиновая кислота. К числу других форм относятся концентрированный витамин С и минеральные аскорбаты, такие, как аскорбат кальция и аскорбат магния. Натуральные источники витамина С — это по большей части плоды шиповника; продукты из них очень дороги по сравнению с синтетическими формами. Наиболее предпочтительными следует считать добавки, содержащие сочетание аскорбиновой кислоты и витамина С, выделенного из плодов шиповника. Кроме того, уровень усвоения витамина С способен повысить так называемые биофлаваноиды. Существует патентованный экстракт витамина С, под названием ESTER Сд. Компания, выпускающая этот препарат, провела собственные независимые исследования, показавшие, что он, по всей видимости, обладает более высокой биологической ценностью, чем другие формы витамина С. Для здоровых и активно тренирующихся мужчин и женщин, стремящихся достигнуть успеха в фитнесе или конкретном виде спорта, норма потребления витамина С с пищей и пищевыми добавками составляет от 800 до 3000 мг в день. RDI (рекомендуемый дневной прием) для витамина С составляет 60 мг. Установленный безопасный диапазон дозировок приема витамина С — от 60 до 5000 мг в день.

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