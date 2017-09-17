Масло из пророщенных зерен пшеницы

Октакозанол представляет собой компонент масла из пророщенных зерен пшеницы; оба эти вещества используются спортсменами для формы и повышения результатов.

Пророщенные зерна пшеницы содержат витамин Е, незаменимые жирные кислоты и растительные стеролы. В исследованиях их участники получали дозы октакозанола в диапазоне от 1000 до 2000 мкг и выше в день. В числе выявленных позитивных факторов отмечались улучшения нервно-мышечных функций, улучшение реакции, повышение выносливости, увеличение запасов гликогена в мышцах и снижение эффекта стрессов. Во время соревнований и предсезонной подготовки рекомендуется ежедневно принимать октакозанол вместе с маслом из пророщенных зерен пшеницы.

В кругах спортсменов и атлетов цинк пользуется репутацией одного из основных (лечебных) веществ, а также одного из важнейших составляющих мужской фертильности. Цинк выполняет в нашем организме множество различных метаболических функций; он является составной частью различных металлоэнзимов, играющих существенную роль для роста, выработки тестостерона, синтеза ДНК, деления клеток, фертильности, репродуктивной способности и функций предстательной железы. Цинк функционирует в качестве свободного иона в клетках, в качестве составляющего элемента синтеза биомолекул и, наконец, в качестве составной части энзимов. Для спортсменов адекватный прием цинка имеет жизненно важное значение, особенно для роста и восстановления мышечных тканей, что необходимо для быстрого восстановления после тренировок и соревнований. Обзоры рационов питания спортсменов показывают, что уровень цинка в пище обычно достаточно низок. Это относится к спортсменам, которым необходима выносливость, спортсменам-силовикам, бодибилдерам, спортсменам, придерживающимся низкокалорийного рациона, и спортсменкам. Исследований реального влияния цинксодержащих добавок на спортивную форму и результаты пока еще очень мало, но одно из таких исследований показало, что у спортсменов, получавших цинксодержащие добавки, значительно повышалась мышечная выносливость. Однако помните, что излишек цинка может негативно сказаться на спортивной форме. Важная роль, которую цинк играет в залечивании травм и выработке тестостерона, не дает, однако, оснований считать, что чем больше вы принимаете цинка, тем лучше. Это не так. Для здоровых и активно тренирующихся мужчин и женщин, стремящихся достигнуть успеха в фитнесе или конкретном виде спорта, норма потребления цинка с пищей и пищевыми добавками составляет от 15 до 60 мг в день. RDI (рекомендуемый дневной прием) для цинка составляет 15 мг. Установленный безопасный диапазон дозировок приема цинка — до 80 мг в день.

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