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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • От болезни Паркинсона помогает диета
    Опубликовано: 2017-09-18 08:44:01

    Ученые из Университета Вашингтона выяснили, что болезнь Паркинсона чаще возникает у людей, которые потребляют много продуктов с высоким содержанием железа и марганца, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Однако подлинные причины возникновения этого недуга сегодня неизвестны. Железо содержится в очень многих продуктах. Ученые указывают, что, вероятнее всего, болезни можно избежать, если соблюдать сбалансированную диету.

    По данным HealthDay, в США ныне проживают 1- 1.5 миллиона человек, страдающих болезнью Паркинсона, она возникает примерно у каждого сотого человека, перешагнувшего 60−ти летний рубеж. Жертвами этой болезни, вызывающей дрожание рук, проблемы с ходьбой, а в тяжелых случаях смерть, стали такие известные личности, как боксер Мохаммед Али, политик Ясер Арафат и Папа Римский Иоанн Павел II.

    medicus.ru

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