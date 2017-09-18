Американские исследователи установили, что охлаждение организма после тяжелой травмы благоприятно отражается на клиническом прогнозе, сообщает Reuters.
Согласно результатам, полученным Лоралин Макинтайр (Lauralyn A. McIntyre) и ее коллегами из Оттавы, Канада, охлаждение тела больных с острой тяжелой черепной травмой до температуры 32−33°С уменьшает вероятность смертельного исхода на 19 процентов и на 22 процента снижает вероятность инвалидизации.
Группа исследователей под руководством Макинтайр изучила истории болезни 1069 пациентов с тяжелыми
Механизм положительного эффекта охлаждения при травмах головы пока не ясен. Как предполагают ученые, гипотермия позволяет замедлить процессы обмена веществ, приводящие к повреждениям и, возможно, снизить функциональную нагрузку на мозг.
Для того, чтобы внедрить новый метод в медицинскую практику, предстоит оценить его достоинства и возможные осложнения: нарушения сердечного ритма, образование тромбов и легочные инфекции. Кроме того, не известно как гипотермия сочетается с другими методами лечения травм головы.