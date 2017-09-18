  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Охлаждение после травмы помогает пациентам выжить
    Опубликовано: 2017-09-18 08:04:51

    Американские исследователи установили, что охлаждение организма после тяжелой травмы благоприятно отражается на клиническом прогнозе, сообщает Reuters.

    Согласно результатам, полученным Лоралин Макинтайр (Lauralyn A. McIntyre) и ее коллегами из Оттавы, Канада, охлаждение тела больных с острой тяжелой черепной травмой до температуры 32−33°С уменьшает вероятность смертельного исхода на 19 процентов и на 22 процента снижает вероятность инвалидизации.


    Группа исследователей под руководством Макинтайр изучила истории болезни 1069 пациентов с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Основными причинами травм были автомобильные аварии, падения, повреждения, нанесенные другими людьми и несчастные случаи при занятиях спортом. Для охлаждения использовалось специальное термическое одеяло и лед, положенный на область головы.

    Механизм положительного эффекта охлаждения при травмах головы пока не ясен. Как предполагают ученые, гипотермия позволяет замедлить процессы обмена веществ, приводящие к повреждениям и, возможно, снизить функциональную нагрузку на мозг.

    Для того, чтобы внедрить новый метод в медицинскую практику, предстоит оценить его достоинства и возможные осложнения: нарушения сердечного ритма, образование тромбов и легочные инфекции. Кроме того, не известно как гипотермия сочетается с другими методами лечения травм головы.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.