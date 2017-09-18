Охлаждение после травмы помогает пациентам выжить

Американские исследователи установили, что охлаждение организма после тяжелой травмы благоприятно отражается на клиническом прогнозе, сообщает Reuters.

Согласно результатам, полученным Лоралин Макинтайр (Lauralyn A. McIntyre) и ее коллегами из Оттавы, Канада, охлаждение тела больных с острой тяжелой черепной травмой до температуры 32−33°С уменьшает вероятность смертельного исхода на 19 процентов и на 22 процента снижает вероятность инвалидизации.



Группа исследователей под руководством Макинтайр изучила истории болезни 1069 пациентов с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Основными причинами травм были автомобильные аварии, падения, повреждения, нанесенные другими людьми и несчастные случаи при занятиях спортом. Для охлаждения использовалось специальное термическое одеяло и лед, положенный на область головы.



Механизм положительного эффекта охлаждения при травмах головы пока не ясен. Как предполагают ученые, гипотермия позволяет замедлить процессы обмена веществ, приводящие к повреждениям и, возможно, снизить функциональную нагрузку на мозг.



Для того, чтобы внедрить новый метод в медицинскую практику, предстоит оценить его достоинства и возможные осложнения: нарушения сердечного ритма, образование тромбов и легочные инфекции. Кроме того, не известно как гипотермия сочетается с другими методами лечения травм головы.

medicus.ru