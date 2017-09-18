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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Облик человека создали вши и блохи
    Опубликовано: 2017-09-18 07:24:38

    Британские ученые предложили новое объяснение эволюционно сложившемуся образу человека. По их мнению, люди утратили волосяной покров на большой части тела потому, что так легче было бороться с паразитами. Пока главенствующей точной зрения является то, что отсутствие волос помогало нашим предкам лучше контролировать температуру тела в африканской саванне.


    В то же время двое ученых – Марк Паджел (Mark Pagel) и Уолтер Бодмер (Walter Bodmer) из Оксфордского университета и Университета Рединга (Reading), предположили, что потеря волосяного покрова стала результатом «естественной сообразительности» доисторического человека. По их мнению, для сохранения тепла люди уже могли использовать огонь, одежду и укрытие.

    Они утверждают, что уменьшение волосяного покрова было эволюционным преимуществом, сохраняясь, таким образом, в поколениях. «Отсутствие волос позволило людям демонстрировать меньшую подверженность паразитическим инфекциям, так что, они становились более предпочтительным объектом выбора для продолжения рода», — рассказал Паджел.

    Ученые также отметили, что волосы на голове и растительность на лице были сохранены потому, что могли подчеркивать сексуальность. Что касается сохранения лобковых волос, эксперты пока не пришли к единому мнению. Есть теория, что они сохранились, из-за запахов. «Есть доказательства того, что лобковые волосы усиливают сигналы феромонов, которые связаны с выбором пары», — добавил Паджел.

    medicus.ru

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