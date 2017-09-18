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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Больше всего страдают от близорукости в Японии
    Опубликовано: 2017-09-18 06:34:45

    Связано это с тем, что иероглифы труднее воспринимать, чем буквы. А при чтении глаза надолго фиксируются на короткое расстояние, что и портит у многих зрение.


    Чтобы снять лишнее напряжение в глазах, неизбежной при большой умственной нагрузке, необходимо каждые 3−4 часа переключать зрение: смотрите вдаль 5−10 минут, закройте глаза для отдыха на 1−2 минуты, затем проделайте 4−5 простых упражнений, вовлекающих в работу большие группы мышц. Вы можете выполнить любые упражнения для мышц глаз, шеи, спины, плечевого пояса.

    Для детей рекомендации те же, но перерывы нужно делать чаще и продолжительнее: детям 12−14 лет каждые 45 минут, а в 15−17 лет — каждый час, перерыв должен длиться не менее 15 минут. Советуем воспользоваться также упражнениями из йоговской или старинной славянской медицины. Советы врача: не читайте плохо освещенный или нечетко напечатанный текст. Это заставляет чрезмерно приближать глаза к книге, что ведет к чрезмерному утомлению глаз, усталости мышц шеи и спины. Для освещения рабочего места используйте люминесцентные лампы. Большое преимущество «дневного света» состоит в том, что излучение таких ламп гораздо ближе к спектру естественного солнечного света, чем у ламп накаливания. Не читайте лежа. В таком положении трудно обеспечить правильное освещение книги, следовательно, работа глаз еще более затрудняется; Читать в автобусе или в машине тоже вредно, так как вибрация постоянно меняет расстояние от глаз до книги, что вызывает излишнее напряжение и утомление глаз. Ни в коем случае нельзя читать и во время ходьбы.

    medicus.ru

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