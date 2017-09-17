Стволовые клетки, полученные из пульпы выпавших молочных зубов, размножаются намного быстрее, чем клетки, полученные из пульпы постоянных взрослых или из костного мозга.
Стволовые клетки обладают возможностью стимулировать рост и регенерацию тканей многих организма и могут быть в перспективе использованы медицинских целях даже через 20 лет, когда индивидууму это потребуется. Стволовые клетки эффективны для стимуляции регенерации нервной ткани и роста костей. Преимуществом собственных стволовых клеток, когда они вводятся тому же самому индивидууму, является отсутствие реакции отторжения.
Как хранить «молочные зубы», пока не известно. Но, скорее всего, в чистоте и холоде — не помешает. А вдруг…