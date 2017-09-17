Молочные зубы лучше не выбрасывать

Стволовые клетки, полученные из пульпы выпавших молочных зубов, размножаются намного быстрее, чем клетки, полученные из пульпы постоянных взрослых или из костного мозга.



Стволовые клетки обладают возможностью стимулировать рост и регенерацию тканей многих организма и могут быть в перспективе использованы медицинских целях даже через 20 лет, когда индивидууму это потребуется. Стволовые клетки эффективны для стимуляции регенерации нервной ткани и роста костей. Преимуществом собственных стволовых клеток, когда они вводятся тому же самому индивидууму, является отсутствие реакции отторжения.



Как хранить «молочные зубы», пока не известно. Но, скорее всего, в чистоте и холоде — не помешает. А вдруг…

medicus.ru