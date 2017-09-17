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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Молочные зубы лучше не выбрасывать
    Опубликовано: 2017-09-17 23:24:04

    Стволовые клетки, полученные из пульпы выпавших молочных зубов, размножаются намного быстрее, чем клетки, полученные из пульпы постоянных взрослых или из костного мозга.


    Стволовые клетки обладают возможностью стимулировать рост и регенерацию тканей многих организма и могут быть в перспективе использованы медицинских целях даже через 20 лет, когда индивидууму это потребуется. Стволовые клетки эффективны для стимуляции регенерации нервной ткани и роста костей. Преимуществом собственных стволовых клеток, когда они вводятся тому же самому индивидууму, является отсутствие реакции отторжения.

    Как хранить «молочные зубы», пока не известно. Но, скорее всего, в чистоте и холоде — не помешает. А вдруг…

    medicus.ru

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