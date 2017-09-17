Один из трех американских детей, рожденных в 2000 году, станет диабетиком, если люди не начнут есть меньше, и больше двигаться, предупреждают ученые из американского Центра по профилактике и контролю за заболеваниями.
Самый худший прогноз для детей афроамериканцев и латиноамериканцев: почти у половины из них, вероятнее всего, разовьется эта болезнь, отметил доктор К.М. Венкат Нарайан, эпидемиолог, специалист в области диабета.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году количество людей с диабетом во всем мире возрастет более, чем в два раза – со 140 до 300 миллионов человек. В одной только Индии число диабетиков достигнет 60 миллионов, что сопоставимо с нынешним населением таких стран как Великобритания или Франция.
Что касается США, то у граждан этой страны риск заболеть диабетом возрастет в три раза, это при нынешних 33−х процентах, выделенных Американской Ассоциацией Диабета в группу риска. Цифры просто пугающие.
Диабет, сам по себе достаточно неприятное заболевание, ведет к возможному возникновению и других проблем, включая слепоту, дисфункцию почек, ампутацию конечностей и различным болезням сердца. При этом диабетиками становятся все более молодые люди.
Включая недиагностированные случаи, медики полагают, что приблизительно 17 миллионов американцев, почти 6 процентов всего населения страны, больны на сегодняшний день диабетом.
Если расчеты, выполненные специалистами Центра по профилактике и контролю за заболеваниями точны, то около 45−50 миллионов жителей США могут заболеть диабетом к 2050 году, сказал доктор Кевин Маккинней, директор клинического центра эндокринологии при университете штата Техас в Галвестоне.
И вместе с тем, есть и позитивная новость: так диабет типа 2 может быть предотвращен или отсрочен путем соблюдения диеты, сброса лишнего веса и умеренной физической нагрузки.
Исследование, проведенное два года, показало, что интенсивная ходьба в течение 30 минут 4−5 раз в неделю и небольшая потеря веса могут помочь людям снизить риск заболевания диабетом на 58 процентов
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Диабет молодеет и становится эпидемией
Опубликовано: 2017-09-17 22:24:57
Один из трех американских детей, рожденных в 2000 году, станет диабетиком, если люди не начнут есть меньше, и больше двигаться, предупреждают ученые из американского Центра по профилактике и контролю за заболеваниями.
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