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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Человек меняется всю жизнь
    Опубликовано: 2017-09-17 18:44:04

    Личность человека не остается неизменной по достижению им 30−летнего возраста, вопреки распространенным представлениям, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Более того, поговорка о том, что мудрость приходит с годами, теперь получила научное доказательство. Группа ученых из университета Калифорнии проанализировала более 130 тысяч человек на предмет личностных черт, известных как «Большая Пятерка» (добросовестность, склонность к компромиссу, невротизм и экстравертность).

    Эти черты не зависят от настроения, а потому выявляются достаточно надежно. Многие психологи полагают, что эти черты являются по преимуществу врожденными и в очень незначительной степени изменяются после 30 лет (если изменяются вообще). Новое исследование такие представления оспаривает — ученые обнаружили смесь разных моделей изменения человеческой личности. В среднем люди с возрастом научались лучше справляться с жизненными неурядицами.

    В частности, они становились более отзывчивыми и заботливыми. Группа оценивала ключевые психологические черты у людей в возрасте о 21 до 60 лет с помощью стандартных психологических тестов. Выяснилось, что у женщин, в отличие от мужчин, с возрастом уменьшается невротизм. Оба пола становятся чуть менее открытыми. Ученые также показали, что у людей в 20−30 лет наблюдается усиление добросовестности, помогающее справляться со сложными делами и создавать организации. Склонность к компромиссу, напротив, в большинстве случаев наиболее ярко проявляется после 30

    medicus.ru

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