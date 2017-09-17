Человек меняется всю жизнь

Личность человека не остается неизменной по достижению им 30−летнего возраста, вопреки распространенным представлениям, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Более того, поговорка о том, что мудрость приходит с годами, теперь получила научное доказательство. Группа ученых из университета Калифорнии проанализировала более 130 тысяч человек на предмет личностных черт, известных как «Большая Пятерка» (добросовестность, склонность к компромиссу, невротизм и экстравертность).

Эти черты не зависят от настроения, а потому выявляются достаточно надежно. Многие психологи полагают, что эти черты являются по преимуществу врожденными и в очень незначительной степени изменяются после 30 лет (если изменяются вообще). Новое исследование такие представления оспаривает — ученые обнаружили смесь разных моделей изменения человеческой личности. В среднем люди с возрастом научались лучше справляться с жизненными неурядицами.

В частности, они становились более отзывчивыми и заботливыми. Группа оценивала ключевые психологические черты у людей в возрасте о 21 до 60 лет с помощью стандартных психологических тестов. Выяснилось, что у женщин, в отличие от мужчин, с возрастом уменьшается невротизм. Оба пола становятся чуть менее открытыми. Ученые также показали, что у людей в 20−30 лет наблюдается усиление добросовестности, помогающее справляться со сложными делами и создавать организации. Склонность к компромиссу, напротив, в большинстве случаев наиболее ярко проявляется после 30

medicus.ru