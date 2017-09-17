Ученые установили причину болезни гениев Опубликовано: Идентифицирован ген, который вызывает маниакально-депрессивный психоз (МДП), и это открывает новые перспективы в лечении одного из самых распространенных и тяжелых психических заболеваний.



Исследование, проведенное в США, показывает, что один поврежденный ген в 10 процентах случаев повинен в возникновении заболевания, приводящего к резким переменам настроения, которое называют также биполярным расстройством и которым страдает каждый 200−й человек. Считается, что ему были подвержены величайшие писатели и художники.



Мутация, обнаруженная исследователями Университета Калифорнии, делает обладателей гена сверхчувствительными к веществам мозга, контролирующим настроение, и это приводит к тому, что у больных эйфория сменяется приступами глубокой депрессии.



Это состояние часто лечат антипсихотическими препаратами, но существующие методы примерно половине больных не приносят облегчения. Ученые надеются, что обнаружение генетических корней поможет разработать более эффективные методы лечения.



Многие существующие препараты имеют такие неприятные побочные эффекты, как тремор, и есть данные, что при определенных обстоятельствах распространенные антидепрессанты могут быть опасны для пациентов с МДП.



Хотя в названии заболевания есть слово «депрессивный», у него мало общего с классической депрессией. Подобно шизофрении, с которой оно, возможно, связано, это заболевание может вызывать галлюцинации и неадекватное поведение. Сегодня психиатры предпочитают термин «биполярное расстройство», позволяющий провести различие между МДП и депрессией.



В стадии эйфории у пациентов открываются необычайные творческие возможности. Этим заболеванием страдали, например, Чарльз Диккенс, Эрнест Хемингуэй, Винсент Ван Гог. Но при этом маниакально-депрессивный психоз разрушает способность удержаться на работе или поддерживать отношения с другими людьми. Примерно четверть пациентов в какой-то момент предпринимают попытку самоубийства, и половина из них доводит свое намерение до конца.



О том, что биполярное расстройство имеет генетическое происхождение, известно давно, так как болезнь передается по наследству, но лишь теперь выделен ген, которому принадлежит ведущая роль.



Новое исследование, статья о котором опубликована сегодня в журнале Molecular Psychiatry, дает основание считать, что в одном из десяти случаев возникновение болезни можно объяснить повреждением определенного участка ДНК.



Ген, названный GRK3, был идентифицирован при анализе историй более 400 семей, где имелись случаи биполярного расстройства. Эти люди предоставили образцы своих ДНК для исследования. Ученые обнаружили, что определенная мутация GRK3, известная как P-5, наблюдается у больных МДП в три раза чаще.



GRK3 управляет чувствительностью мозга к сигнальным веществам, в частности к допамину, который влияет на настроение. Питер Баретт, который проводил генетический анализ, говорит: «P-5 — это участок GRK3, который контролирует включение и выключение гена. Дефект в P-5 может не вовремя включать и выключать ген».



В результате мозг иногда слишком энергично откликается на допамин, и тогда возникает эйфория, а иногда не откликается на него вообще, и тогда начинается депрессия.



Сейчас ученые ведут дальнейшие исследования, чтобы подтвердить связь между геном и заболеванием. Затем они попытаются разработать препарат, корректирующий восприимчивость пациентов к допамину и другим химическим агентам мозга. medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

