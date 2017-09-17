Женщины, съедающие в день три или более чашки супа «мисо», о снижают риск заболевания раком груди на 40% – заявили в среду японские исследователи. Национальное японское блюдо «мисо» включает соевую пасту. Разведенную бульоном, а также морские водоросли, овощи и бобы.
Как сообщает агентство Reuters, решающее значение, по мнению представителей национального ракового центра, имеет соя. Именно благодаря входящем в ее состав фитокомпоненту под названием «исофлавонес», японки имеют более низкие показатели по раку груди, чем скажем европейские женщины.
По своей структуре исофлавонес напоминает гормон эстроген, но ослабленной формы.
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Японский суп «мисо» против рака груди
Опубликовано: 2017-09-17 16:24:50
Женщины, съедающие в день три или более чашки супа «мисо», о снижают риск заболевания раком груди на 40% – заявили в среду японские исследователи. Национальное японское блюдо «мисо» включает соевую пасту. Разведенную бульоном, а также морские водоросли, овощи и бобы.
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