Новое поколение цифровых мобильных телефонов может мешать работе многих типов электрокардиостимуляторов Опубликовано: В недавнем исследовании, проведенном журналом «Физика в медицине и биологии» (Physics in Medicine and Biology), сообщается, что новое поколение цифровых мобильных телефонов может мешать работе многих типов электрокардиостимуляторов.



Электрокардиостимуляторы могут перепутать сигналы, генерируемые мобильными телефонами, с электрическими сигналами сердца, что станет причиной сбоя в их работе. Авторы исследования отмечают, что новые модели кардиостимуляторов, оснащенные керамическим фильтром, защищены от влияния мобильных телефонов и рекомендуют всем производителям использовать такие фильтры.



Электромагнитное влияние мобильных телефонов на электрокардиостимуляторы вызывает беспокойство врачей с 1994 г., когда было опубликована статья о том, что мобильный телефоны могут стать причиной нестабильной работы имплантатов. В ранних исследованиях были найдены кардиостимуляторы, восприимчивые к помехам, и исследователи предложили их владельцам держаться на безопасном расстоянии от сотовых телефонов. Однако исследования не рассматривали причину возникновения помех, таким образом не было известно, кто из владельцев кардиостимуляторов рискует больше.



Инженер-биомедик римского института здравоохранения Джованни Кальчанини (Giovanni Calcagnini) пришел к выводу, что некоторые электронные компоненты кардиостимуляторов действуют подобно антенне. Они могут принять нежелательные радиосигналы и передать его в чувствительную сеть кардиостимулятора. Кальчанни и его коллеги в точности определили как радиосигналы, используемые современными мобильными телефонами, передаются во внутренние компоненты кардиостимулятора.



Исследователи испытали три версии одной и той же модели кардиостимулятора. Первый образец был оборудован обычным фильтром, используемым для блокировки высокочастотных радиосигналов. Второй — новым керамическим фильтром, подключенным непосредственно во внутреннюю сеть. Третий кардиостимулятор был оснащен обоими фильтрами.



Для каждого кардиостимулятора исследователи измеряли выходной сигнал, который обычно помогает контролировать сердцебиение пациента, под воздействием радиосигналов мобильных телефонов, включая мобильные телефоны стандарта GSM, используемые в Европе.



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