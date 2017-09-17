Ученые советуют старикам веселиться

Оказывается, пожилые люди, которые танцуют всю ночь напролет, играют в бридж и или на каком-нибудь музыкальном инструменты, не просто весело проводят время, но и укрепляют свое здоровье. Ученые выяснили, что умственная активность у людей преклонного возраста помогает уменьшить риск развития слабоумия, включая болезнь Альцгеймера.

Результаты исследования, опубликованные сегодня в журнале New England Journal of Medicine, подтверждают научные данные о том, что умственная деятельность защищает от болезни Альцгеймера, прогрессирующего заболевания мозга, которым страдают четыре миллиона американцев. Джо Вергез и его коллеги из Медицинского колледжа им. Альберта Эйнштейна в Бронксе исследовали 469 граждан в возрасте от 75 лет и старше, которые на момент начала эксперимента не имели никаких проблем с памятью. Ученые опросили участников на предмет того, как часто они занимаются умственной деятельностью в свободное время, например, играют в шахматы или решают кроссворды.

Одновременно исследователи вели наблюдения за людьми, у которых в ходе эксперимента развилась легкая форма склероза или даже полное слабоумие. Ученые обнаружили, что у наиболее активных участников эксперимента риск развития слабоумия был на 63% ниже по сравнению с теми, кто почти никогда не играет в карты и не танцует. Люди, которые были наиболее активны, достигли и наибольших результатов: например, у пожилых людей, решавших кроссворды четыре дня в неделю, риск слабоумия был на 47 процентов меньше по сравнению с людьми, которые решали кроссворды всего один раз в неделю. Выяснилось, что танцы тоже помогают оградить человека от слабоумия, хотя в целом нет данных о том, что физическая активность эффективна в качестве профилактики. Так, например, ученым не удалось обнаружить благотворное влияния игры, скажем, в гольф или теннис. Однако в связи с тем, что лишь несколько пожилых людей, принимавших участие в эксперименте, играли в гольф или теннис, эти выводы могут быть преждевременными, замечает господин Вергез. Гэри Смол из отделения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе полагает, что любая умственная активность, например, изучение нового танца, стимулирует установление новых связей между нервными клетками или даже рост самих клеток. Кроме того, дополнительное мысленное напряжение, возможно, компенсирует потерю мозговых клеток в том случае, если болезнь уже развилась. Теорию счастливой старости, основанной на принципе «используй свой мозг, или ты его потеряешь», сейчас предстоит обосновать научно, говорит Билл Сиз из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера (Чикаго). Однако можно и не ждать доказательств: и Сиз, и Смол, и Вергез — все специалисты рекомендуют включать развлекательную и умственную деятельность в повседневную жизнь. В любом случае это не повредит и, быть может, в конечном счете поможет избежать болезни Альцгеймера, говорит Смол и дает совет: «Будьте активными, и вы защитите себя от проблем с памятью в будущем».

medicus.ru