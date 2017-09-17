Оказывается, пожилые люди, которые танцуют всю ночь напролет, играют в бридж и или
Результаты исследования, опубликованные сегодня в журнале New England Journal of Medicine, подтверждают научные данные о том, что умственная деятельность защищает от болезни Альцгеймера, прогрессирующего заболевания мозга, которым страдают четыре миллиона американцев. Джо Вергез и его коллеги из Медицинского колледжа им. Альберта Эйнштейна в Бронксе исследовали 469 граждан в возрасте от 75 лет и старше, которые на момент начала эксперимента не имели никаких проблем с памятью. Ученые опросили участников на предмет того, как часто они занимаются умственной деятельностью в свободное время, например, играют в шахматы или решают кроссворды.
Одновременно исследователи вели наблюдения за людьми, у которых в ходе эксперимента развилась легкая форма склероза или даже полное слабоумие. Ученые обнаружили, что у наиболее активных участников эксперимента риск развития слабоумия был на 63% ниже по сравнению с теми, кто почти никогда не играет в карты и не танцует. Люди, которые были наиболее активны, достигли и наибольших результатов: например, у пожилых людей, решавших кроссворды четыре дня в неделю, риск слабоумия был на 47 процентов меньше по сравнению с людьми, которые решали кроссворды всего один раз в неделю. Выяснилось, что танцы тоже помогают оградить человека от слабоумия, хотя в целом нет данных о том, что физическая активность эффективна в качестве профилактики. Так, например, ученым не удалось обнаружить благотворное влияния игры, скажем, в гольф или теннис. Однако в связи с тем, что лишь несколько пожилых людей, принимавших участие в эксперименте, играли в гольф или теннис, эти выводы могут быть преждевременными, замечает господин Вергез. Гэри Смол из отделения Калифорнийского университета