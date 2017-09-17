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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Долой авитаминоз
    Опубликовано: 2017-09-17 09:44:23
    Часто к концу зимы мы становимся раздражительными, начинает подводить память, снижается внимательность и работоспособность, клонит ко сну, понижается иммунитет. Наш внешний вид так же не радует. Кожа приобрела сероватый оттенок, стала более сухой и чувствительной, волосы потеряли природный блеск, ногти более хрупкие, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Что же с нами происходит? Авитаминоз или гиповитаминоз?

    Все эти симптомы мы привыкли называть одним словом — авитаминоз.

    Авитаминоз считается тяжелым заболеванием, вызываемое полным отсутствием каких-либо витаминов в организме. Такое состояние организма может привести к ускоренному старению, развитию различных болезней, а в редких случаях приводит к летальному исходу.

    Раньше авитаминозу более всего были подвержены путешественники и моряки. Наиболее распространенной формой считалась Цинга, которая была прямым ответов на отсутствие в организме витамина С.

    К счастью, мы часто заблуждаемся в постановлении диагноза, и все наши мучения связаны в основном с весенним гиповитаминозом.

    Гиповитаминоз — это снижение количества различных витаминов в организме. Явные его признаки мы можем наблюдать весной, в связи с пониженным количеством, потребляемых нами витаминов. Но так же, он может быть по ряду других причин:

    1. Однообразное и неправильное питание.
    2. Нарушения пищеварительных процессов и развития различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
    3. Присутствие в организме авитаминов, которые блокируют так необходимые нам витамины, препятствуя их усвоению.
    4. Повышенная потребность в витаминах. К этому более всего предрасположены дети, беременные, люди преклонного возраста, те, кто находится в частых стрессовых ситуациях, либо же те, кто не так давно перенес тяжелые формы заболеваний.

    Так давайте попробуем разобраться, к чему же может привести недостаток витаминов в организме.

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