Что же с нами происходит? Авитаминоз или гиповитаминоз?
Все эти симптомы мы привыкли называть одним словом — авитаминоз.
Авитаминоз считается тяжелым заболеванием, вызываемое полным отсутствием каких-либо витаминов в организме. Такое состояние организма может привести к ускоренному старению, развитию различных болезней, а в редких случаях приводит к летальному исходу.
Раньше авитаминозу более всего были подвержены путешественники и моряки. Наиболее распространенной формой считалась Цинга, которая была прямым ответов на отсутствие в организме витамина С.
К счастью, мы часто заблуждаемся в постановлении диагноза, и все наши мучения связаны в основном с весенним гиповитаминозом.
Гиповитаминоз — это снижение количества различных витаминов в организме. Явные его признаки мы можем наблюдать весной, в связи с пониженным количеством, потребляемых нами витаминов. Но так же, он может быть по ряду других причин:
- Однообразное и неправильное питание.
- Нарушения пищеварительных процессов и развития различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
- Присутствие в организме авитаминов, которые блокируют так необходимые нам витамины, препятствуя их усвоению.
- Повышенная потребность в витаминах. К этому более всего предрасположены дети, беременные, люди преклонного возраста, те, кто находится в частых стрессовых ситуациях, либо же те, кто не так давно перенес тяжелые формы заболеваний.
Так давайте попробуем разобраться, к чему же может привести недостаток витаминов в организме.