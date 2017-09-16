Молочная диета может предотвратить астму Опубликовано: Ученые Голландского Национального Института Здравоохранения проанализировали диету примерно 3000 детей в возрасте 2−х лет. Они обнаружили, что к 3−м годам вероятность развития бронхиальной астмы значительно ниже у тех детей, которые ежедневно употребляли молочные продукты и сливочное масло.



Исследователи во главе с доктором Алет Вийга полагают, что такой эффект может быть обусловлен определенными видами жирных кислот, содержащихся в необезжиренных молочных продуктах.



«Мы полагаем, что роль жирных кислот может быть очень важна. Жиры, которые мы потребляем, состоят из разных видов жирных кислот в зависимости от разных продуктов. Баланс между этими видами воздействует на работу нашей иммунной системы. Возможно, широкая распространенность аллергических заболеваний в мире (а они часто приводят к развитию астмы) вызвана именно нарушением баланса в потреблении жирных кислот", — сообщил доктор Вийга.

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