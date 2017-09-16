Климатотерапия — способ общего оздоровления организма

Среди природных лечебно-профилактических факторов наиболее универсальным являются природно-климатические условия различных регионов. Погода есть состояние метеорологических элементов в данный момент и в данном месте, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Многообразие климатических факторов может быть сведено к четырем комплексам.

1. Аэрогидротермический комплекс — воздействие температуры окружающего воздуха (и воды при наличии открытых водоемов), влажности воздуха, атмосферного давления. Эти факторы заставляют работать механизмы приспособления организма к температуре окружающей среды, например: сужение сосудов кожи при похолодании, усиленное потоотделение в жару вызывают увлажнение кожи и слизистых, способствуют повышению жизненного тонуса. Могут оказывать стабилизирующее воздействие на психическое и физическое состояние практически любого человека.

2. Фотоактинический комплекс — воздействие солнечного света (в основном его ультрафиолетовой и инфракрасной частей спектра). Под действием солнечного света в коже образуется витамин Б и улучшается ее питание. Солнечный свет также оказывает противовоспалительное действие, нормализует состояние иммунной системы. Активные прогулки под солнцем — разумеется, не под палящими лучами, когда светило в зените, — оказывают благоприятное воздействие на функционирование пищеварительной системы, вызывают аппетит, способствуют лучшему перевариванию и усваиванию пищи.

3. Воздушно-химический комплекс — включает в себя газы атмосферы (кислород, азот, углекислый газ), частицы растительного и животного происхождения (фитонциды, пыльцу и многое другое). Действие этого комплекса — насыщение организма кислородом или, наоборот, лечебная тренировка организма пребыванием в среде с низким содержанием кислорода — например, в горах, бактерицидное действие фитонцидов. Однако следует избегать путешествий в такие природные зоны, где в атмосфере значительный процент составляют примеси, раздражающие слизистую полости рта, пищевода и т. д.

4. Воздушно-электрический комплекс представлен атмосферным электростатическим полем, магнитным полем Земли, аэро- и гидроионами, то есть содержащимися в воздухе и в воде заряженными частицами. Легкие отрицательные гидроаэроионы оказывают полезное влияние на функцию дыхательных путей, кровообращение, нервную систему, обмен веществ. Совместно воздействуя на организм, климатические комплексы вызывают качественно новое явление, не свойственное воздействию каждого из них в отдельности, — адаптацию организма к измененным условиям среды. Происходит активация функциональных систем организма, начинают экономно использоваться жизненные ресурсы, организм начинает строго контролировать постоянство своей внутренней среды (состав крови, клеточной жидкости, уровень электролитов, содержание кислорода, уровень кислотности и ферментативно-гормональный фон желудочного сока и т. д.). Таким образом, повышается устойчивость организма к внешним воздействиям. От того, насколько успешно происходит этот процесс, зависит эффект активного отдыха в условиях максимальной близости к природе. В основе адаптации лежит возбуждение центральных и вегетативных нервных структур, распространяющееся на эндокринную систему и инициирующее многостороннее изменение обмена веществ для поддержания постоянства внутренней среды организма. Однако не следует злоупотреблять целительными силами природы или резко менять привычный уровень физических нагрузок (продолжительность пребывания на свежем воздухе, длительность пеших прогулок и т. п.).

Способность организма к адаптации определяется внешними и внутренними факторами.

Внешние — это степень контрастности условий новой среды по сравнению с привычными условиями и скорость перехода к этим новым условиям.

Внутренние факторы — состояние здоровья, перенесенные заболевания, степень активности заболевания в настоящий момент, устойчивость ремиссии (отсутствия в настоящий момент признаков имеющегося хронического заболевания), возраст, наличие других ухудшающих состояние здоровья факторов (например, привычной интоксикации).

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