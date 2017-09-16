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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Овощи — враги рака простаты
    Опубликовано: 2017-09-16 16:24:01
    Может ли рацион питания, включающий большое количество овощей, значительно снизить риск заболевания раком простаты? На этот вопрос в своем обзоре попытались ответить ученые из Центра молекулярных исследований пищи.

    Существуют данные, что овощи оказывают положительное влияние на антиоксидантную защиту ДНК и помогают предотвратить повреждение клеток, что снижает шансы заболеть раком простаты. На основании изрядного количества исследований, авторы обзора заключили следующее: исследование томатов и продуктов из них, содержащих красный пигмент ликопин с антиоксидантным действием, не позволяет делать выводы относительно их влияния на снижение шансов заболеваемости раком простаты. Однако пища, с содержанием ликопина, возможно, обладает защитными свойствами. Употребление овощей красно-оранжевого цвета, содержащих антиоксидант провитамин В тоже не является средством профилактики рака простаты, согласно текущим исследованиям. Что касается бобовых, включая сою и соевые продукты, в целом исследователи подтвердили их пользу в данном аспекте.

    По всей видимости, овощи, содержащие витамины С и Е также не оказывают положительного влияния на предотвращение рака простаты. Согласно лабораторным исследованиям, чеснок, репчатый и зеленый лук, скорее всего, обладают защитными функциями, однако для полной уверенности требуется больше практических данных. Брокколи, брюссельская и другие виды капусты, богатые веществами, обладающими антиканцерогенным действием, не были достаточно изучены на предмет защиты от рака простаты, и их защитные свойства еще подлежат исследованиям.

    sportzal.com

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