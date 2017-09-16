Удар по стрессу

Мы живем в мире, где женщине так или иначе приходится уметь постоять за себя. Защитить свою точку зрения перед начальством, дать в глаз при встрече с хулиганом...

Даже если вы не приверженца силового решения проблем, занятия боевыми искусствами придутся очень кстати — ведь это не только хорошая возможность разнообразить тренировки, но и шанс по-новому взглянуть на себя и свою жизнь, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Боевые искусства среди женщин популярны не меньше, чем среди мужчин. Представительницы прекрасной половины человечества снимают шпильки и короткие юбки и, облачившись в спортивный костюм, идут колотить по груше или по воображаемым противникам — будь то начальник, соперница или великий бывший. Благо, что выбор для снятия стресса в современных фитнес-клубах достаточно широк — женский бокс, айкидо, Taichi Dance, Tae-Bo и мн. др.

Что это? Безумная гонка за модой, стремление продемонстрировать свою силу или… желание просто-напросто сбросить парочку лишних килограммов?

«Поэтому военное правило гласит: следует полагаться не на то, что враг не пришел, а на то, что ты ждешь его; следует полагаться не на то, что враг не атакует, а на то, что ты неуязвим» (Сунь-цзы)

Занятия боевыми искусствами помогают «быть неуязвимым» — не только с духовной, но и с физической точки зрения. Главное в этом процессе — не спорт высших достижений и не «мордобой», а решение ключевых фитнес-задач, развитие основных физических качеств таких как выносливость, сила, скорость, координация и гибкость. Тренировки также способствуют укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, помогают скорректировать фигуру — на занятиях боевыми искусствами сжигается в среднем около 700–800 ккал. Ну и, конечно же, немаловажным фактором является эмоциональный выплеск — попробуйте хотя бы раз в неделю посещать тренировки, и стресс как рукой снимет!

«Только имея цель можно обрести опору. Только имея опору можно обрести мир. Только получив мир можно чувствовать себя в безопасности. Только в безопасности можно действовать осторожно. Только действуя осторожно можно получить желаемое» (Конфуций)

Вопрос, который чаще всего возникает у женщин, желающих попробовать один из видов боевых искусств, — а не опасно ли это? Вопрос очень сложный и многие на него отвечают по-разному. Что касается большого спорта, то все-таки некоторые единоборства очень опасны для женщины — с точки зрения получения травматизма при контактных спаррингах, изменения гормонального фонда в мужскую сторону при очень продолжительном периоде занятий с тяжелыми физическими нагрузками. Однако, если речь идет о фитнесе, то здесь бояться нечего! Ведь в фитнесе первостепенная задача на таких тренировках — техника безопасности и профилактика травматизм. Решается это задача зачастую отсутствием физического контакта с партнером и массой экипировочных средств защиты от травм.

Однако, не стоит забывать, что для занятий боевыми искусствами есть определенные ограничения. Например, серьезные заболевания суставов и позвоночника, нарушение зрения (близорукость, дальнозоркость и косоглазие), повышенное давление и сердечная недостаточность. Боевыми искусствами запрещено заниматься беременным женщинам. Для выявления уровня подготовленности и определения состояния здоровья специалисты советуют перед началом тренировок пройти фитнес-тестирование.

«Совершенно естественно, что Путь Воина заключается в изучении боевых искусств, но самое важное — использовать их в жизни» (Имагава Ресюн)

Влияние боевых искусств на женский организм несет зачастую положительный характер, причем специалисты отмечают, что женщины извлекают из занятий порой большую пользу, чем мужчины. Во многих единоборствах боевая составляющая зачастую сочетается с такими особенностями как красота, грация, гибкость, изящество, рациональность, экономность, плавность, хитрость и духовность — это делает занятия очень полезными именно для женщин. И не стоит забывать, что единоборства — это хороший способ сжигания лишних калорий, приобретения навыков самообороны и увлекательное времяпрепровождение.

Можно, конечно, бежать по дорожке и крутить педали, но для многих женщин — это скучно и монотонно, а боевые искусства — это увлекательно и интересно. Это сильная внутренняя энергия, дух, философия и уверенность в себе. Победа не над противником, а над собой.

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