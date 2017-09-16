Генитальный кандидоз Опубликовано: Генитальный кандидоз — грибковое заболевание, поражающее слизистую оболочку влагалища, влагалищную часть шейки матки, нередко распространяющееся на вульву. Наиболее частым возбудителем является Candida albicans — дрожжеподобный гриб округлой или вытянутой формы, образующий цепочки (псевдомицелий). Кандиды относятся к условно-патогенной флоре, так как нередко являются сапрофитными обитателями слизистых оболочек (рта, кишечника, влагалища). Основной путь передачи — при прямых половых контактах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Развитию заболевания способствуют различные факторы, снижающие неспецифическую резистентность организма к инфекции. Нередко кандидоз развивается на фоне гормонального дисбаланса, нарушений обмена веществ и витаминов, при хронических генитальных (хронический сальпингоофорит и пр.) и экстрагенитальных (туберкулез, системные заболевания соединительной ткани, хроническая патология желудочно-кишечного тракта) заболеваниях. Значительную роль играет применение антибиотиков, вызывающих развитие дисбиозов, глюкокортикоидов и иммунодепрессантов, усиливающих патогенность и размножение гриба. Длительное (свыше 3 лет) использование оральных контрацептивов также может оказать влияние на развитие кандидоза. Типично возникновение кандидоза при беременности, что связано с изменением гормонального фона, физиологической иммунодепрессией и разрыхлением слизистой влагалища.







В благоприятных условиях кандиды приобретают способность к адгезии, прикрепляясь к поверхностному слою эпителия. Затем происходит внедрение и развитие воспаления с десквамацией поверхностных эпителиальных клеток. Чаще всего этот процесс ограничивается слизистой, но при тяжелом течении кандиды могут проникать вглубь до мышечной оболочки, а также вызывать генерализованные формы заболевания. Антагонистом кандид в естественных условиях являются лактобактерии, вырабатывающие молочную кислоту и подавляющие за счет этого рост кандид. При снижении или исчезновении лактобацилл грибок начинает усиленно развиваться. Чаще всего кандидоз поражает женщин репродуктивного возраста, но может развиться как в препубертатном и пубертатном периодах, так и в постменопаузе.



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