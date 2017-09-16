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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чтобы жить дольше: советы
    Опубликовано: 2017-09-16 10:04:06
    Если выпивать совсем немного вина — приблизительно пол стакана в день — в течение длительного времени, это удлиняет продолжительность жизни на 5 лет, считают ученые из Нидерландов. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Journal of Epidemiology and Community Health в апреле.

    Группа ученых наблюдала за мужчинами из Дании между 1960 и 2000 годом в ходе исследования, проводимого с целью определения влияния алкоголя на организм человека. Оказалось, что длительное употребление небольших доз вина ассоциировалось с увеличением продолжительности жизни приблизительно на 5 лет. Положительный эффект не зависел от совокупного количества выпитого алкоголя, рассказали ученые из университета Вагенингского университета в Нидерландах. Согласно их докладу, за 40 лет наблюдения 1130 из 1373 мужчин, участвовавших в эксперименте, умерло в среднем в возрасте 77 лет.

    Проанализировав полученную информацию, ученые сделали вывод, что употребление алкоголя в небольших количествах было сильно ассоциировано с увеличением продолжительности жизни. Они выяснили, что продолжительность жизни мужчин, выпивавших приблизительно 20 грамм вина каждый день, была на 2, 3 года больше, чем у тех, кто не пил вино. Если же человек пил больше, положительный эффект снижался. Мужчины, которые выпивали более 20 грамм алкоголя в день, жили на 1,9 лет дольше, чем непьющие.

    Вне зависимости от общего количества выпитого спиртного, употребление вина оказывало положительное влияние на продолжительность жизни. 2 грамма вина в день на протяжении долгих лет в среднем давали испытуемым 2,5 дополнительных года жизни в сравнении с теми, кто пил пиво или крепкие алкогольные напитки, и 4,7 дополнительных лет жизни в сравнении с непьющими. 70% вина, которое потребляли участники эксперимента, было красным.

    Связь между употреблением вина и продолжительностью жизни осталась, даже когда исследователи сделали поправку на другие факторы, такие как социально-экономический статус человека, его питание и другие привычки.

    sportzal.com

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