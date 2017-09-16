Мифы о рационе

Тем, кто аккуратно следит за своим весом, кажется, что они знают о похудании и правильном питании все. Но...

Оказывается, многие из распространенных представлений о том, что хорошо, а что плохо для нашей фигуры, не имеют под собой никаких оснований, пишет АиФ. Разобраться, где правда, а где псевдонаучные домыслы, нам помогла врач-диетолог, автор книги «Переговоры с колбасой, или Мы — то, что мы едим. Психологическая диета» Марианна Трифонова.

Миф 1. Лишний вес появляется от жирной пищи

М. Т.: На самом деле вес может набраться как от пищи углеводной, так и от пищи жирной, вопрос в соотношении углеводов и жиров в дневном рационе. Правильный рацион выгляди следующим образом: 65% должны составлять углеводы, но не быстрые, а так называемые медленные углеводы, включающие в себя пшеницу твердых сортов. Это могут быть макароны, хлеб грубого помола. Естественно, не сдобные хлебобулочные изделия и не выпечка. 25% в нашем рационе должны составлять на жиры, из которых 15% — жиры растительные, а остальные 10% — жиры животного происхождения. И только 15% в нашем рационе должны составлять белки. Поэтому полностью отказываться от углеводной пищи не стоит — по причине того, что так вы лишите себя базиса нормальной пищевой пирамиды. Отказ от жиров также приведет к тому, что вы значительно утратите тургор своей кожи и плюс к этому ослабите деятельность суставного и связанного аппарата. Здоровый баланс — залог успеха, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Миф 2. После 18.00 есть нельзя

М. Т.: Это распространенное заблуждение. На самом деле, все зависит от того, во сколько человек ложится спать. Если он ложится спать в 12 ночи, то не есть после 6 — ошибочно, вы все равно почувствуете голод. Прекращать есть нужно за 3 часа до отхода ко сну.

Миф 3. Умственные нагрузки расходуют больше калорий, чем физические

М. Т.: Это так и не так. Психо-эмоциональные нагрузки, конечно, требуют определенного калоража. Но норма в 1300 килокалорий, даже для человека большой умственной работы, покрывает все энергетические затраты — и физические, и интеллектуальные. Так что даже работнику умственного труда, имеющему какие-то физические напряжения, не стоит повышать потребление калорий.

Миф 4. Заедать стрессы — это естественно

М. Т.: На самом деле это повод для того, чтобы обратиться к медицинскому психологу, который занимается проблемами нарушения пищевого поведения. Можно сказать, что если человек заедает стресс, пища у него заняла не то место, которое должна занимать в жизни. Еда должна быть энергетиком, безусловно, источником приятных ощущений, но не сублимацией успокоительного. Для этого есть соответствующие препараты и соответствующие специалисты.

Миф 5. Во время беременности все набирают вес. Это неизбежно

М. Т.: Ни беременность, ни послеродовой период — это не болезнь, и в нормальной здоровой жизни он должен протекать совершенно физиологически, без больших весовых колебаний. Только если беременность протекала с осложнениями, были проблемы гормональные, невынашивания, прием гормонов или препаратов, снимающих гипертонус матки, в этом случае могли приключиться нюансы, связанные с эндокринной деятельностью. Отсюда и повышение веса. А вообще беременные ничем не отличаются о простых смертных.

Миф 6. Самым плотным приемом пищи должен быть завтрак, самым маленьким — ужин

М. Т.: Не совсем так. Я считаю, что завтрак и ужин должны составлять по 25% от дневного рациона, процентов 15 должно приходиться на ланч и полдник, 35% должен составлять обед.

Миф 7. Зимой толстеют все, это нормально

М. Т.: Набор веса в зимнее время действительно физиологически спрогнозирован тем, что организм начинает готовиться к неприятному, хмурому времени года. Колебания веса в районе 2-3 кг с их последующим исчезновением весной и летом — это нормальное физиологическое состояние. Но, например, 5 кг — это многовато.

Что делать? Несмотря на то что зима — сложное для движения время года, необходимо выбрать рациональную и жизнеспособную физиологическую нагрузку. Ходить пешком, например, — это вы можете делать буквально в подъезде своего дома. Кстати, по новым данным, совсем не обязательно совершать альпинистские подвиги, поднимаясь вверх по лестнице; достаточно подняться на самый верхний этаж и регулярно каждый день спускаться вниз. Кстати, движение является еще и мощным фактором выработки гормона серотонина, которого так не хватает именно в зимнее время года. Из-за его нехватки тоже может набираться лишний вес.

Миф 8. Зеленый чай помогает худеть

М. Т.: Что зеленый чай способствует потере веса — это распространенное заблуждение. Таких данных нет. Доказано, что он оказывает стабилизирующее действие на давление.

Миф 9. Сладкое и похудание несовместимы

М. Т.: В самом употреблении сахара нет большой беды, поскольку это естественный натуральный продукт. Но! Нормой является употребление не больше 1 чайной ложки сахара в день, причем нерафинированного — это может быть карамельный, белый кусковой, коричневый сахар.

Тем же, кто хочет похудеть, но очень любит сладкое, можно порекомендовать перейти на такой растительный подсластитель, как экстракт или капли стевии. Если говорить о более традиционных сладостях, которые сохраняют паритет между здоровьем и красотой, можно рекомендовать, допустим, 10 г черного горького шоколада в день, одну пастилу, один кусок мармелада, один зефир либо две чайных ложки меда в день. Таким образом можно прийти к консенсусу со своей любовью к сладкому.

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