Кожа — «зеркало» состояния внутренних органов

Кожа отражает состояние внутренних органов. Организм — единое целое. Если неполадка в одном органе, то постепенно будут вовлекаться и другие.

Мне бы хотелось немного коснуться темы желудочно-кишечного тракта, так как многие аллергические и кожные заболевания связаны с его работой. Пословица гласит: «Каков стол — таков и стул». Вернее не скажешь. Так вот, большинство людей не знает, что некоторые продукты нежелательно объединять вместе в одном приеме пищи. Поэтому для многих кишечный дискомфорт, плохое функционирование кишечника уже не редкость. Немного подробнее о нежелательном объединении продуктов:

не объединяйте цельнозерновые продукты, т.е. каши, хлеб, и др. с цитрусовыми, причем как сами плоды, так и соки, или тушеными и сушеными фруктами;

не объединяйте плоды и соки цитрусовых с молочными продуктами, например сыр, молоко, йогурт;

не объединяйте любые фрукты с изделиями из белой муки, например хлеб, макароны, каши, и др.;

не объединяйте бахчевые, сырые яблоки или бананы с другими продуктами;

не объединяйте слишком много кислотообразующих продуктов (белки, сахара, масла, жиры, крахмалы) в одном приеме.

И еще несколько моментов:

старайтесь выпивать 6-7 стаканов чистой воды ежедневно, чай, кофе, соки не в счет. Для хорошей работы кишечника полезно стакан воды утром, натощак, за 30 мин. до еды;

если Вы пьете фиточаи, то не смешивайте с молоком, сливками или сахаром. можно чуть меда или сока лимона;

переедание никогда не разрешается, помните мы едим,чтобы жить, а не живем,чтобы есть;

никогда не пейте воду во время еды-это усложняет процесс пищеварения. За 30 мин. до еды или после;

очень важен рыбий жир (конечно лучше натур.продукт, но он есть и в таблетках) и масло из льняных семян, которые богаты жирными кислотами омега-3. Они действуют на слизистую оболочку кишечника-восстанавливают повреждения. Продукты наиболее богатые омега-3 это рыба (атлантический лосось, макрель, тунец, свежие сардины, палтус, сельдь) и шпинат, а также тыква.

И напоследок, не злоупотребляйте продуктами быстрого питания. И будьте здоровы!

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