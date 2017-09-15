Одним из составляющих китайской диеты является рис, но его употребление ограничено определенными рамками, чтобы не наносить вреда организму этим довольно-таки тяжелым продуктом. Китайские диетологи уделяют большое внимание минеральной воде и рекомендуют пить ее не менее 1 л в день. Минеральная вода очищает кишечник от шлаков, способствует поддержанию здорового состояния организма и омолаживает его.
Диету не следует изменять. Нужно неукоснительно следовать предложенному меню. Результатом китайской диеты станут 8-9 сброшенных килограмм.
Данная китайская диета применяется в течение 14 дней.
Понедельник
Завтрак: 150 г свежей белокочанной капусты, 1 стакан минеральной воды.
Обед: 4 ст. л. вареного риса, 150 г салата из тертой свежей моркови, заправленного оливковым маслом, 1 стакан минеральной воды.
Ужин: 150 г отварной рыбы, небольшой ломтик хлеба, несколько листиков салата, 20 г рисовой водки.
Вторник
Завтрак: 150 г нашинкованной свежей моркови, заправленной растительным маслом, 1 гренок, 1 стакан минеральной воды.
Обед: 200 г салата из свежих овощей (капуста, морковь, листья салата, сельдерей), небольшой кусочек хлеба, 1 стакан яблочного сока.
Ужин: 100 г вареного риса, 4 листочка салата. Половинка грейпфрута. 1 стакан минеральной воды.
Среда
Завтрак: 200 г салата из свежих яблок, груш, апельсинов, бананов, 1 стакан апельсинового сока.
Обед: 250 г вареной спаржи, 150 г салата из капусты, заправленного лимонным соком, небольшой ломтик хлеба, 1 стакан минеральной воды.
Ужин: 250 г жареных грибов, 1 небольшая картофелина, 1 стакан минеральной воды.
Четверг
Завтрак: 1 стакан яблочного сока. 1 яблоко, 1 апельсин, 1 гренок.
Обед: 300 г вареной спаржи с рисом и листьями базилика, 1 большое яблоко, небольшой ломтик хлеба, 1 стакан минеральной воды.
Ужин: 2 вареных картофелины, 200 г отварной рыбы, небольшой кусочек хлеба, 20 г рисовой водки.
Пятница
Завтрак: небольшая тарелка рисовой каши, 1 стакан минеральной воды.
Обед: 200 г салата из нашинкованной белой капусты и морской капусты, небольшой кусочек хлеба или лепешки из рисовой муки, 1 стакан минеральной воды.
Ужин: 200 г салата из свежей капусты, морковки, зелени салата, заправленного растительным маслом, 1 лепешка из рисовой муки, 1 стакан минеральной воды.
Суббота
Завтрак: небольшая тарелка рисовой каши, 1 стакан яблочного сока.
Обед: 200 г отварной морской рыбы. 150 г салата из яблок, киви, апельсинов, 1 стакан сока манго или апельсинового сока.
Ужин: кусочек нежирного жареного мяса, небольшой кусочек хлеба, 4 порезанных листочка салата, заправленных лимонным соком, 1 апельсин, 20 г рисовой водки.
Воскресенье
Завтрак: 250 г фруктового салата из яблок, чернослива, абрикосов, 1 стакан минеральной воды.
Обед: 150 г риса с кусочками фруктов и 1 ст. л. меда, 1 стакан минеральной воды.
Ужин: 150 г отварной морской рыбы, 200 г салата из нашинкованной капусты и морской капусты, небольшая лепешка из рисовой муки, 1 стакан минеральной воды.
Вторая неделя как первая.