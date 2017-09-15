Китайская диета

Во время соблюдения этой диеты можно пить только кипяченую или минеральную воду. Абсолютно исключаются соль, сахар. Меню не изменять, так как только такая последовательность употребляемой пищи вызывает необходимые изменения в обменных процессах организма.

Одним из составляющих китайской диеты является рис, но его употребление ограничено определенными рамками, чтобы не наносить вреда организму этим довольно-таки тяжелым продуктом. Китайские диетологи уделяют большое внимание минеральной воде и рекомендуют пить ее не менее 1 л в день. Минеральная вода очищает кишечник от шлаков, способствует поддержанию здорового состояния организма и омолаживает его.

Диету не следует изменять. Нужно неукоснительно следовать предложенному меню. Результатом китайской диеты станут 8-9 сброшенных килограмм.

Данная китайская диета применяется в течение 14 дней.

Понедельник

Завтрак: 150 г свежей белокочанной капусты, 1 стакан минеральной воды.

Обед: 4 ст. л. вареного риса, 150 г салата из тертой свежей моркови, заправленного оливковым маслом, 1 стакан минеральной воды.

Ужин: 150 г отварной рыбы, небольшой ломтик хлеба, несколько листиков салата, 20 г рисовой водки.

Вторник

Завтрак: 150 г нашинкованной свежей моркови, заправленной растительным маслом, 1 гренок, 1 стакан минеральной воды.

Обед: 200 г салата из свежих овощей (капуста, морковь, листья салата, сельдерей), небольшой кусочек хлеба, 1 стакан яблочного сока.

Ужин: 100 г вареного риса, 4 листочка салата. Половинка грейпфрута. 1 стакан минеральной воды.

Среда

Завтрак: 200 г салата из свежих яблок, груш, апельсинов, бананов, 1 стакан апельсинового сока.

Обед: 250 г вареной спаржи, 150 г салата из капусты, заправленного лимонным соком, небольшой ломтик хлеба, 1 стакан минеральной воды.

Ужин: 250 г жареных грибов, 1 небольшая картофелина, 1 стакан минеральной воды.

Четверг

Завтрак: 1 стакан яблочного сока. 1 яблоко, 1 апельсин, 1 гренок.

Обед: 300 г вареной спаржи с рисом и листьями базилика, 1 большое яблоко, небольшой ломтик хлеба, 1 стакан минеральной воды.

Ужин: 2 вареных картофелины, 200 г отварной рыбы, небольшой кусочек хлеба, 20 г рисовой водки.

Пятница

Завтрак: небольшая тарелка рисовой каши, 1 стакан минеральной воды.

Обед: 200 г салата из нашинкованной белой капусты и морской капусты, небольшой кусочек хлеба или лепешки из рисовой муки, 1 стакан минеральной воды.

Ужин: 200 г салата из свежей капусты, морковки, зелени салата, заправленного растительным маслом, 1 лепешка из рисовой муки, 1 стакан минеральной воды.

Суббота

Завтрак: небольшая тарелка рисовой каши, 1 стакан яблочного сока.

Обед: 200 г отварной морской рыбы. 150 г салата из яблок, киви, апельсинов, 1 стакан сока манго или апельсинового сока.

Ужин: кусочек нежирного жареного мяса, небольшой кусочек хлеба, 4 порезанных листочка салата, заправленных лимонным соком, 1 апельсин, 20 г рисовой водки.

Воскресенье

Завтрак: 250 г фруктового салата из яблок, чернослива, абрикосов, 1 стакан минеральной воды.

Обед: 150 г риса с кусочками фруктов и 1 ст. л. меда, 1 стакан минеральной воды.

Ужин: 150 г отварной морской рыбы, 200 г салата из нашинкованной капусты и морской капусты, небольшая лепешка из рисовой муки, 1 стакан минеральной воды.

Вторая неделя как первая.

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