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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Китайская диета
    Опубликовано: 2017-09-15 23:24:09
    Во время соблюдения этой диеты можно пить только кипяченую или минеральную воду. Абсолютно исключаются соль, сахар. Меню не изменять, так как только такая последовательность употребляемой пищи вызывает необходимые изменения в обменных процессах организма.

    Одним из составляющих китайской диеты является рис, но его употребление ограничено определенными рамками, чтобы не наносить вреда организму этим довольно-таки тяжелым продуктом. Китайские диетологи уделяют большое внимание минеральной воде и рекомендуют пить ее не менее 1 л в день. Минеральная вода очищает кишечник от шлаков, способствует поддержанию здорового состояния организма и омолаживает его.

    Диету не следует изменять. Нужно неукоснительно следовать предложенному меню. Результатом китайской диеты станут 8-9 сброшенных килограмм.

    Данная китайская диета применяется в течение 14 дней.

    Понедельник

    Завтрак: 150 г свежей белокочанной капусты, 1 стакан минеральной воды.

    Обед: 4 ст. л. вареного риса, 150 г салата из тертой свежей моркови, заправленного оливковым маслом, 1 стакан минеральной воды.

    Ужин: 150 г отварной рыбы, небольшой ломтик хлеба, несколько листиков салата, 20 г рисовой водки.

    Вторник

    Завтрак: 150 г нашинкованной свежей моркови, заправленной растительным маслом, 1 гренок, 1 стакан минеральной воды.

    Обед: 200 г салата из свежих овощей (капуста, морковь, листья салата, сельдерей), небольшой кусочек хлеба, 1 стакан яблочного сока.

    Ужин: 100 г вареного риса, 4 листочка салата. Половинка грейпфрута. 1 стакан минеральной воды.

    Среда

    Завтрак: 200 г салата из свежих яблок, груш, апельсинов, бананов, 1 стакан апельсинового сока.

    Обед: 250 г вареной спаржи, 150 г салата из капусты, заправленного лимонным соком, небольшой ломтик хлеба, 1 стакан минеральной воды.

    Ужин: 250 г жареных грибов, 1 небольшая картофелина, 1 стакан минеральной воды.

    Четверг

    Завтрак: 1 стакан яблочного сока. 1 яблоко, 1 апельсин, 1 гренок.

    Обед: 300 г вареной спаржи с рисом и листьями базилика, 1 большое яблоко, небольшой ломтик хлеба, 1 стакан минеральной воды.

    Ужин: 2 вареных картофелины, 200 г отварной рыбы, небольшой кусочек хлеба, 20 г рисовой водки.

    Пятница

    Завтрак: небольшая тарелка рисовой каши, 1 стакан минеральной воды.

    Обед: 200 г салата из нашинкованной белой капусты и морской капусты, небольшой кусочек хлеба или лепешки из рисовой муки, 1 стакан минеральной воды.

    Ужин: 200 г салата из свежей капусты, морковки, зелени салата, заправленного растительным маслом, 1 лепешка из рисовой муки, 1 стакан минеральной воды.

    Суббота

    Завтрак: небольшая тарелка рисовой каши, 1 стакан яблочного сока.

    Обед: 200 г отварной морской рыбы. 150 г салата из яблок, киви, апельсинов, 1 стакан сока манго или апельсинового сока.

    Ужин: кусочек нежирного жареного мяса, небольшой кусочек хлеба, 4 порезанных листочка салата, заправленных лимонным соком, 1 апельсин, 20 г рисовой водки.

    Воскресенье

    Завтрак: 250 г фруктового салата из яблок, чернослива, абрикосов, 1 стакан минеральной воды.

    Обед: 150 г риса с кусочками фруктов и 1 ст. л. меда, 1 стакан минеральной воды.

    Ужин: 150 г отварной морской рыбы, 200 г салата из нашинкованной капусты и морской капусты, небольшая лепешка из рисовой муки, 1 стакан минеральной воды.

    Вторая неделя как первая.

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