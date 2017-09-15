Польза закаливания

Вам надоело постоянно сидеть на больничном с «хлюпающим» носиком или ангиной у ребенка? Здоровый малыш — мечта всех родителей. И путь к этой мечте — регулярное закаливание. Закаленные дети не боятся переохлаждения, перепадов температуры воздуха и сквозняков. У них заметно снижается заболеваемость, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Благодаря чему это работает? «Дело в том, что организм человека устроен так, что при нормальном кровообращении никакой вирус не может попасть в клетку, — объясняет Виталий Комисаров, доцент кафедры физиологии Государственного Университета, к.б.н. — Простуда же начинается тогда, когда сосуды верхних дыхательных органов суживаются (чаще всего — от переохлаждения и „нервов“). Вот тут все те вирусы, которых так много вокруг нас, проникают в организм. Пораженная вирусом клетка погибает и отторгается. На эту поврежденную поверхность вторично воздействует бактериальная инфекция». И тут уже не до шуток — приходится помогать безоружному организму тяжелой артиллерией в виде антибиотиков.

Но если ребенок приучен к холоду, то реакция сосудов меняется: под влиянием холода они вначале сужаются, а потом резко расширяются, пропуская все больше крови. В такой подготовленный к атаке организм вирусам попасть непросто. Но чтобы достичь такого эффекта, нужно соблюдать основное правило закаливания: действовать на организм нужно постоянно, постепенно увеличивая нагрузки. Если остановиться на одной и той же интенсивности, например, поливать ребенка постоянно водой одной и той же температуры, не снижая ее, или проводить процедуры редко (несколько раз в месяц), то эффекта от такого закаливания не будет.

Лето: пора начинать тренировки

Начинать заботиться о «зиме без простуд» надо как раз сейчас, когда арсенал процедур велик (море, природа, роса) и водичка кажется не такой холодной. Ограничений по возрасту для закаливания нет — ему все возрасты покорны, главное, перед началом процедур показать ребенка врачу. Если чадо здорово и врач не находит у него никаких признаков поражения нервной системы, если он хорошо и постоянно прибавляет в весе, то можете приступать.

Это самые щадящие процедуры, которые подходят для грудничков или детей, которые часто болеют. Закаливание воздухом начинается с регулярного проветривания помещения. Для начала температура в комнате должна снизиться на 1-2°С по сравнению с уличной — для контроля этой разницы нужно завести домашний термометр и сравнивать его показания с уличным. Разденьте ребенка до трусиков — пусть он побегает по комнате, а грудничку в это время сделайте легкий массаж или проделайте с ним гимнастику. Начинать надо с 3 минут ежедневных процедур, каждые 2-3 дня прибавляя по 1 минуте. Необходимо, чтобы каждую неделю температура в комнате снижалась на 1 градус.

Если температура держится на улице постоянной, то для этого каждую неделю нужно начинать сеанс воздушного закаливания немного позже, ближе к вечеру, когда температура понижается. Остановиться понижать надо тогда, когда показатели внутреннего градусника будут на отметке 16°С. Во время и после воздушной ванны ребенок должен выглядеть бодрым, у него должно быть хорошее настроение. Следите за тем, чтобы малыш не плакал и имел возможность двигаться. И не пропустите признаки переохлаждения: при появлении «гусиной кожи» надо одеть ребенка, прекратить принятие воздушной ванны, а в дальнейшем уменьшить ее продолжительность.

Шаг 1. Воздушный

Вы часто выезжаете на природу или, может, ваш ребенок проводит лето на даче? Очень хорошо дать ему возможность бегать босиком, особенно утром. Хождение босиком по росе обладает замечательным эффектом закаливания. Начинать целебные прогулки нужно с 1-2 минут (роса холодная, и организм должен привыкнуть к новым ощущениям, чтобы не переохладиться) и постепенно доводить до часа. Также полезно ходить и по мокрым камням, песку. А если привезти камешки домой, можно продолжить процедуры в собственной ванной. Налейте в ванну холодную воду, примерно до уровня лодыжек ребенка и насыпьте на дно камешки. Со временем подымайте уровень воды до икр и колен.

Продолжительность процедуры от минуты в первую неделю, до пяти-шести минут далее. После ванны согрейте ноги ребенка, энергично растирая сухим жестким полотенцем.

Шаг 2. Водный

Когда малыш привык к воздушным ваннам, можете смело начинать водные процедуры. Начните с обливаний в ванной. Для этого нужно приготовить воду в кувшине на десять градусов холоднее, чем в ванной, которую принимает ребенок, и доску, которую можно поставить на ванну. Когда он разогрелся, попросите его встать на доску или подымите малыша. Сначала облейте его водой из кувшина от пяток до спины. Затем, не вытирая, промокните и закутайте ребенка в полотенце. Через 10-15 минут его можно одеть. Каждые три дня снижайте температуру обливания на один градус и доводите до температуры воды в кране.

Для ребенка постарше подойдет «дождик». Сначала ставьте его под теплую воду, чтобы он хорошенько разогрелся. Хорошо разогрейте ему ступни, ладони и спину, затем воротниковую зону спины. Потом скажите ребенку (это не должно быть неожиданностью!): «Сейчас пойдет дождик». При этом очень быстро облейте ступни, ладони и воротниковую зону холодной водой и снова включите горячий душ. Повторяйте такой дождик не менее трех раз.

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