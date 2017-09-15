Министр образования Франции привел в пример заседания Совета министров в Елисейском дворце, на которые их участникам запрещено приносить телефоны.
Во Франции министр образования Жан-Мишель Бланке пообещал исполнить предвыборное обещание президента Эмманюэля Макрона и запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами в классах. Об этом сообщает RFI.
"Все вместе, преподаватели, родители, мы должны найти возможность защитить наших учеников от проблемы, которую вызывает использование мобильных телефонов: от проблемы рассеивания внимания", - сказал он.
По его словам, обходиться без мобильного можно.
Бланке привел в пример еженедельные заседания Совета министров в Елисейском дворце, на которые их участникам запрещено приносить телефоны.
"На время заседания наши телефоны остаются в специальных боксах. Мне кажется, эта задача достижима и для представителей других социальных групп, включая учеников", - отметил министр.