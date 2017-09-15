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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США планируют поставку Украине крупной партии автомобилей Humvee
    Опубликовано: 2017-09-15 14:00:31

    Посол Украины сообщил, что США планируют предоставить Украине партию автомобилей Humvee, в том числе, медицинских.

    США планируют поставку в Украину большой партии автомобилей Humvee. Об этом сообщил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый в эфире телеканала Эспрессо.

    "Сейчас, я могу это сказать, планируется поставка, большая поставка автомобилей, новых автомобилей, качественных. В том числе, медицинских", - рассказал посол.

    Чалый также сообщил, что в Вашингтоне прошла дискуссия между экспертами, которые предложили говорить о поставках Украине "оборонного оружия". Однако, как отметил посол, такая формулировка подразумевает предоставление противотанкового, противоминного вооружения , средств коммуникации и радаров. Говоря о предоставлении летального оружия, Чалый напомнил, что это решение принимает президент Дональд Трамп, а поддержка Пентагона в этом вопросе уже есть.

    "Я думаю, что в ближайшее время мы найдем включение уже в законодательную базу Конгресса конкретизацию таких видов поставок", - добавил он.

    10 сентября комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект закона, которым, в частности, предусматривается увеличение помощи Украине на оборонные цели в 2018 году.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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