США планируют поставку Украине крупной партии автомобилей Humvee

Посол Украины сообщил, что США планируют предоставить Украине партию автомобилей Humvee, в том числе, медицинских.

США планируют поставку в Украину большой партии автомобилей Humvee. Об этом сообщил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый в эфире телеканала Эспрессо.

"Сейчас, я могу это сказать, планируется поставка, большая поставка автомобилей, новых автомобилей, качественных. В том числе, медицинских", - рассказал посол.

Чалый также сообщил, что в Вашингтоне прошла дискуссия между экспертами, которые предложили говорить о поставках Украине "оборонного оружия". Однако, как отметил посол, такая формулировка подразумевает предоставление противотанкового, противоминного вооружения , средств коммуникации и радаров. Говоря о предоставлении летального оружия, Чалый напомнил, что это решение принимает президент Дональд Трамп, а поддержка Пентагона в этом вопросе уже есть.

"Я думаю, что в ближайшее время мы найдем включение уже в законодательную базу Конгресса конкретизацию таких видов поставок", - добавил он.

10 сентября комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект закона, которым, в частности, предусматривается увеличение помощи Украине на оборонные цели в 2018 году.

ЛIГАБiзнесIнформ