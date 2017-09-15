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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Volkswagen отзовет в Китае почти 5 млн авто из-за дефекта подушек безопасности
    Опубликовано: 2017-09-15 13:15:07

    Отзыв автомобилей начнется 12 марта 2018 года, после чего авто пройдут проверку, в них заменят подушки безопасности и газогенераторы.
     
    Концерн Volkswagen AG и его совместные предприятия в Китае, FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen, отзовут в КНР более 4,86 миллиона автомобилей в связи с дефектом подушек безопасности, сообщает Прайм со ссылкой на Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ).

    "Отзыв автомобилей начнется 12 марта 2018 года, он связан с расследованием AQSIQ, которое ведомство проводило с июня 2014 года. В результате расследования управление выпустило предупреждение владельцам автомобилей о возможной опасности и призвало автопроизводителей предпринять все необходимые меры для устранения дефектов и обеспечения полной безопасности автомобилистов и пассажиров", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что после проведения соответствующего расследования автопроизводители приняли решение отозвать автомобили, оборудованные подушками, в которых может быть дефект, чтобы снизить возможные риски. После отзыва автомобили в соответствии с планом пройдут тщательную проверку, в них заменят подушки безопасности как со стороны водителя, так и со стороны пассажира, а также газогенераторы, произведенные Takata Corp.

    Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.

    Инф. delo.ua

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