Как красить волосы в домашних условиях

Чего только не придумали женщины, чтобы быть еще прекраснее! Тысячелетия барышни со всего света усиленно навешивают на себя камушки, мешают травки, масла, чтобы убрать морщинки, килограммами переводят «штукатурку». И даже то, что называют девичьей красой, редко остается без инноваций. Волосы стригут, отращивают, заплетают, и, конечно, красят.

О том, как современной Еве покрасить волосы в домашних условиях, правильно, без плачевных последствий, мы сегодня и расскажем.

Сколько в граммах?

Вот вы пришли в магазин и, озадаченные застыли, перед эстакадой из всевозможных средств. Какую выбрать? Подороже или подешевле, чтоб, не переплачивая «за марку», оставить деньжат и на бальзам?

Правило первое и основное — экономить на красоте нельзя, следовательно, все дешевые краски а-ля хна отметаются в сторону. Не торопясь, выбирайте: внимательно читайте упаковку, прикидывая, подойдет ли вам оттенок (об этом — в конце статьи), желаете ли вы средство с «прибамбасами», вроде бриллиантового сияния, стопроцентного закрашивания седины (у вас ведь ее может и не быть), пакетика с бальзамом и т. п.

Теперь вопрос: а сколько краски нужно? Если у вас волосы короткие или средней длины, одной упаковки хватит без сомнения. Если же длинные, может понадобиться две коробочки.

Как правильно смешать эмульсию, перекись, окислитель и прочее, подробно описано в инструкции к крем-краскам. Напомним лишь, что, во-первых, смесь должна получиться строго однородной и, во-вторых, использовать ее нужно сразу после приготовления.

Перед первым окрашиванием (в том случае, когда вы купили новое, еще не опробованное, средство) нужно непременно провести тест на чувствительность. Для этого нанесите немного краски, смешанной с окислителем, на кожу локтевого сгиба. Если в течение 24 часов на этом месте не появилась реакция, например, жжение, покраснение, сыпь или раздражение, — можете смело приступать к окраске, не опасаясь непредвиденных последствий своего эксперимента.

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