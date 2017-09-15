Рыбная шведская диета
Продолжительность диеты — 10 дней.
После сна с утра нужно выпить большой стакан негазированной воды.
Завтрак: 2 чашки чая (лучше зеленого), 1 или 2 яйца (всмятку, в мешочек, вкрутую, в виде глазуньи или яичницы), 1 или 2 стаканчика йогурта или тарелка обезжиренного творога, 1 таблетка аскорбиновой кислоты (витамин С) — через 10 дней можно заменить на какой-нибудь фрукт.
11 часов:
Стакан воды. Съешьте сначала 1/2 рыбы для того, чтобы усмирить аппетит и запустить пищеварение.
Доешьте рыбу, чередуя ее с вареными овощами. Закусите сырыми овощами. Соль добавлять по минимуму, обязательно перец, чеснок, лук, кориандр, базилик, пряности и приправы.
Обед: 2 больших стакана воды перед обедом. После обеда в течение 2 часов не пить. 250 г рыбы (печеной, вареной, запеченной в фольге, главное без жира) или морепродуктов. На гарнир — листья зеленого салата, сырые или вареные не крахмалистые овощи (болгарский перец, огурцы, цуккини, брюссельская капуста, брокколи, стручковая фасоль) без масла или приправленные по вкусу обезжиренным йогуртом с пряной зеленью или сбрызнутые лимонным соком. 1-2 йогурта или обезжиренный творог.
17 часов: Большой стакан воды. За день нужно выпить не менее 1, 5 л воды. Ужин такой же, как обед, но более разнообразный.
Чередуйте горячее и холодное, рыбу и морепродукты, печеное и приготовленное на пару.
До сна выпейте чашку готового чая для похудения.
Чай можно приготовить самой: смешать 20 г бузины (корень), 20 г хвоща, 10 г цветков василька, 10 г земляничного листа, 10 г манжетки и 100 г березового листа. Заварить 1 столовую ложку смеси на стакан воды. Кипятить 2 минуты и настоять 15 мин.
Чешская диета для тонкой талии
1 день — молочный
Взять 1 литр кефира (2,5% жирности), 400-500 грамм творога или йогурта, при желании пару чашек травяного или зеленого чая + мед.
2 день — фруктовый
Взять 3 кг любых фруктов, при желании употреблять пару чашек травяного или зеленого чая и гречневый мед.
3 день — творожный
Взять 400-500 грамм нежирного творога, молоко или кефир 1 литр, зеленый чай.
4 день — овощной
На свой вкус любые овощи: овощной салат, вареные овощи, кабачковая икра — около 2-2,5 кг. Пить травяной или зеленый чай с медом.
5 день — мясной
400-500 гр. вареной говядины или курицы без жира и кожи + овощной салат в любом количестве, пить травяной или зеленый чай с медом.
6 день — молочный
Взять 2-3 пачки нежирного творога (250 гр.), 2-3 пачки нежирного йогурта (250 грамм), кефир, травяной или зеленый чай с медом.
7 день — фруктовый
Взять 2-2,5 кг свежих фруктов, травяной или зеленый чай с медом.
Кушать после 19.00 строго запрещено.
Недельная французская диета
Понедельник
Завтрак: 1 стакан молока, 1 поджаренный тост;
Обед: 150 г риса, 100 г салата из сырых овощей (не крахмалистых);
Ужин: 100 г отварного куриного мяса, 150 г салата их сырых овощей, 1 стакан яблочного сока.
Вторник
Завтрак: 100 г обезжиренного творога, чашка несладкого зеленого чая или черного кофе;
Обед: 150 г отварного мяса говяжьего или куриного мяса, 100 г риса;
Ужин: 200 г салата из свежих помидоров, репчатого лука, заправленного небольшим количеством растительного масла,
на ночь 1 стакан томатного сока.
Среда
Завтрак: 100 г отварного мяса говяжьего или куриного мяса или индейка, чашка несладкого чая;
Обед: 150 г отварной рыбы, 150 г салата из квашеной капусты с репчатым луком и зеленым горошком;
Ужин: 150 г риса, 1 яблоко;
На ночь: 1 стакан томатного сока.
Четверг
Завтрак: 100 г отварной рыбы, чашка несладкого чая или черного кофе;
Обед: тарелка овощного супа на нежирном мясном бульоне. Небольшой кусочек черного хлеба;
Ужин: 100 г отварного нежирного мяса, 150г риса;
На ночь: 1 стакан яблочного сока.
Пятница
Завтрак: 1 стакан молока, 1 тост;
Обед: 150 г отварной рыбы, 2 вареных картофелины, 100 г салата из свежей тертой моркови с небольшим количеством майонеза;
Ужин: 100 г отварной нежирной баранины, 150 г салата из свежих овощей.
Суббота
Завтрак: 1 яйцо всмятку. Чашка несладкого чая, 2 овсяных печенья;
Обед: 100 г риса, 100 г отварного мяса;
Ужин: 200 г отварной рыбы, 100 г салата из фруктов (яблок, слив, груш, апельсинов);
На ночь: чашка апельсинового сока.
Воскресенье
Завтрак: 100 г ветчины, 1 тост, чашка несладкого чая или черного кофе;
Обед: 100 г риса, 150 г салата из сырых овощей, заправленного растительным маслом;
Ужин: 200 г говяжьего или куринного мяса, 100 г салата из квашеной капусты с репчатым луком и зеленым горошком;
На этой диете можно сбросить вес от 3 до 5 кг в неделю. Не забывайте про питье! Пить только минеральную воду без газа.
Шотландская геркулесовая диета
Одним из любопытных и надежных способов избавления от лишнего веса является диета из каш. Ее суть — в том, чтобы неделю есть одни только каши: на завтрак, обед и ужин.
Главное: тщательно их пережевывать и употреблять без соли. Во время диеты нужно выпивать 2 два литра негазированной воды ежедневно.
Первый день диеты — «геркулесовый». С вечера засыпьте стакан геркулеса в миску и залейте кипятком. Утром добавьте тертое яблоко и ложку меда. На следующий день кушайте только рис (желательно дикий или коричневый). Отварите его и добавьте курагу. Курагу предварительно заливайте кипятком и оставляйте на одну ночь — настаиваться. На третий день перемешайте стакан отварной гречки с небольшой жареной луковицей и с удовольствием съешьте.
На следующий день питайтесь снова геркулесом, потом — рисом, потом — гречкой. Для достижения эффекта одни крупы не стоит заменять другими.
Для избавления от лишнего веса, выпивайте утром до завтрака стакан негазированной минеральной воды с соком половинки лимона.
Семидневная польская диета
Сельдереевый суп
Берем большой кочан капусты, пол-литровую банку очищенных томатов, две пол-литровые банки зеленого горошка. Нужно в кипящую воду вбросить овощи и варить пока они не станут мягкими. Супа можно кушать сколько угодно, добавляя любые специи.
При диете делать так:
1-й день кушать суп и овощи, можно салат, заправленный оливковым маслом;
2-й день — кушать суп и фрукты, кроме бананов;
3-й день — кушать суп овощи и разные фрукты, можно пить только минеральную воду или клюквенный морс;
4-й день. Суп, фрукты и овощи, включая бананы и снятое молоко! Ешьте так много супа, свежих овощей и фруктов, сколько вам хочется, но бананов только три;
5-й день. Отварная говядина и помидоры с супом. Сегодня можно есть говядину и помидоры. Можете съесть 300 — 500 г говядины и столько же свежих помидоров. Постарайтесь выпить 6-8 стаканов воды в этот день. Хотя бы раз в день поешьте супа.
Уже после этих дней вы заметите заметное похудение. Хотите продолжить — пожалуйста. Но какую бы диету вы не выбрали, помните: худеть надо умом, не перенапрягаясь, не изводя себя. Только в этом случае превосходный результат не заставит себя долго ждать.