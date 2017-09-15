Быстрые европейские диеты

Перед приходом пляжного сезона мы всегда присматриваемся на очертания фигуры и пристально пытаемся разглядеть недостатки и лишние сантиметры, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Предлагаем вашему вниманию быстрые диеты, которые помогут в краткие сроки избавиться от ненужных объемов и добиться утонченности линий. С подобным режимом питания следует быть осторожными: строгие диеты, как правило, переводят организм в режим экономии энергии. При этом обмен веществ замедляется с целью пережить голодный период. Организм учится не расходовать лишних калорий (понижается температура тела, движения становятся более медлительными и плавными). Все это может привести к тому, что вы начнете толстеть, потребляя привычное количество калорий.

Рыбная шведская диета

Продолжительность диеты — 10 дней.

После сна с утра нужно выпить большой стакан негазированной воды.

Завтрак: 2 чашки чая (лучше зеленого), 1 или 2 яйца (всмятку, в мешочек, вкрутую, в виде глазуньи или яичницы), 1 или 2 стаканчика йогурта или тарелка обезжиренного творога, 1 таблетка аскорбиновой кислоты (витамин С) — через 10 дней можно заменить на какой-нибудь фрукт.

11 часов:

Стакан воды. Съешьте сначала 1/2 рыбы для того, чтобы усмирить аппетит и запустить пищеварение.

Доешьте рыбу, чередуя ее с вареными овощами. Закусите сырыми овощами. Соль добавлять по минимуму, обязательно перец, чеснок, лук, кориандр, базилик, пряности и приправы.

Обед: 2 больших стакана воды перед обедом. После обеда в течение 2 часов не пить. 250 г рыбы (печеной, вареной, запеченной в фольге, главное без жира) или морепродуктов. На гарнир — листья зеленого салата, сырые или вареные не крахмалистые овощи (болгарский перец, огурцы, цуккини, брюссельская капуста, брокколи, стручковая фасоль) без масла или приправленные по вкусу обезжиренным йогуртом с пряной зеленью или сбрызнутые лимонным соком. 1-2 йогурта или обезжиренный творог.

17 часов: Большой стакан воды. За день нужно выпить не менее 1, 5 л воды. Ужин такой же, как обед, но более разнообразный.

Чередуйте горячее и холодное, рыбу и морепродукты, печеное и приготовленное на пару.

До сна выпейте чашку готового чая для похудения.

Чай можно приготовить самой: смешать 20 г бузины (корень), 20 г хвоща, 10 г цветков василька, 10 г земляничного листа, 10 г манжетки и 100 г березового листа. Заварить 1 столовую ложку смеси на стакан воды. Кипятить 2 минуты и настоять 15 мин.

Чешская диета для тонкой талии

1 день — молочный

Взять 1 литр кефира (2,5% жирности), 400-500 грамм творога или йогурта, при желании пару чашек травяного или зеленого чая + мед.

2 день — фруктовый

Взять 3 кг любых фруктов, при желании употреблять пару чашек травяного или зеленого чая и гречневый мед.

3 день — творожный

Взять 400-500 грамм нежирного творога, молоко или кефир 1 литр, зеленый чай.

4 день — овощной

На свой вкус любые овощи: овощной салат, вареные овощи, кабачковая икра — около 2-2,5 кг. Пить травяной или зеленый чай с медом.

5 день — мясной

400-500 гр. вареной говядины или курицы без жира и кожи + овощной салат в любом количестве, пить травяной или зеленый чай с медом.

6 день — молочный

Взять 2-3 пачки нежирного творога (250 гр.), 2-3 пачки нежирного йогурта (250 грамм), кефир, травяной или зеленый чай с медом.

7 день — фруктовый

Взять 2-2,5 кг свежих фруктов, травяной или зеленый чай с медом.

Кушать после 19.00 строго запрещено.

Недельная французская диета

Понедельник

Завтрак: 1 стакан молока, 1 поджаренный тост;

Обед: 150 г риса, 100 г салата из сырых овощей (не крахмалистых);

Ужин: 100 г отварного куриного мяса, 150 г салата их сырых овощей, 1 стакан яблочного сока.

Вторник

Завтрак: 100 г обезжиренного творога, чашка несладкого зеленого чая или черного кофе;

Обед: 150 г отварного мяса говяжьего или куриного мяса, 100 г риса;

Ужин: 200 г салата из свежих помидоров, репчатого лука, заправленного небольшим количеством растительного масла,

на ночь 1 стакан томатного сока.

Среда

Завтрак: 100 г отварного мяса говяжьего или куриного мяса или индейка, чашка несладкого чая;

Обед: 150 г отварной рыбы, 150 г салата из квашеной капусты с репчатым луком и зеленым горошком;

Ужин: 150 г риса, 1 яблоко;

На ночь: 1 стакан томатного сока.

Четверг

Завтрак: 100 г отварной рыбы, чашка несладкого чая или черного кофе;

Обед: тарелка овощного супа на нежирном мясном бульоне. Небольшой кусочек черного хлеба;

Ужин: 100 г отварного нежирного мяса, 150г риса;

На ночь: 1 стакан яблочного сока.

Пятница

Завтрак: 1 стакан молока, 1 тост;

Обед: 150 г отварной рыбы, 2 вареных картофелины, 100 г салата из свежей тертой моркови с небольшим количеством майонеза;

Ужин: 100 г отварной нежирной баранины, 150 г салата из свежих овощей.

Суббота

Завтрак: 1 яйцо всмятку. Чашка несладкого чая, 2 овсяных печенья;

Обед: 100 г риса, 100 г отварного мяса;

Ужин: 200 г отварной рыбы, 100 г салата из фруктов (яблок, слив, груш, апельсинов);

На ночь: чашка апельсинового сока.

Воскресенье

Завтрак: 100 г ветчины, 1 тост, чашка несладкого чая или черного кофе;

Обед: 100 г риса, 150 г салата из сырых овощей, заправленного растительным маслом;

Ужин: 200 г говяжьего или куринного мяса, 100 г салата из квашеной капусты с репчатым луком и зеленым горошком;

На этой диете можно сбросить вес от 3 до 5 кг в неделю. Не забывайте про питье! Пить только минеральную воду без газа.

Шотландская геркулесовая диета

Одним из любопытных и надежных способов избавления от лишнего веса является диета из каш. Ее суть — в том, чтобы неделю есть одни только каши: на завтрак, обед и ужин.

Главное: тщательно их пережевывать и употреблять без соли. Во время диеты нужно выпивать 2 два литра негазированной воды ежедневно.

Первый день диеты — «геркулесовый». С вечера засыпьте стакан геркулеса в миску и залейте кипятком. Утром добавьте тертое яблоко и ложку меда. На следующий день кушайте только рис (желательно дикий или коричневый). Отварите его и добавьте курагу. Курагу предварительно заливайте кипятком и оставляйте на одну ночь — настаиваться. На третий день перемешайте стакан отварной гречки с небольшой жареной луковицей и с удовольствием съешьте.

На следующий день питайтесь снова геркулесом, потом — рисом, потом — гречкой. Для достижения эффекта одни крупы не стоит заменять другими.

Для избавления от лишнего веса, выпивайте утром до завтрака стакан негазированной минеральной воды с соком половинки лимона.

Семидневная польская диета

Сельдереевый суп

Берем большой кочан капусты, пол-литровую банку очищенных томатов, две пол-литровые банки зеленого горошка. Нужно в кипящую воду вбросить овощи и варить пока они не станут мягкими. Супа можно кушать сколько угодно, добавляя любые специи.

При диете делать так:

1-й день кушать суп и овощи, можно салат, заправленный оливковым маслом;

2-й день — кушать суп и фрукты, кроме бананов;

3-й день — кушать суп овощи и разные фрукты, можно пить только минеральную воду или клюквенный морс;

4-й день. Суп, фрукты и овощи, включая бананы и снятое молоко! Ешьте так много супа, свежих овощей и фруктов, сколько вам хочется, но бананов только три;

5-й день. Отварная говядина и помидоры с супом. Сегодня можно есть говядину и помидоры. Можете съесть 300 — 500 г говядины и столько же свежих помидоров. Постарайтесь выпить 6-8 стаканов воды в этот день. Хотя бы раз в день поешьте супа.

Уже после этих дней вы заметите заметное похудение. Хотите продолжить — пожалуйста. Но какую бы диету вы не выбрали, помните: худеть надо умом, не перенапрягаясь, не изводя себя. Только в этом случае превосходный результат не заставит себя долго ждать.

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