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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Физическая нагрузка защищает от рака
    Опубликовано: 2017-09-15 14:24:46
    Мужчины, которые имеют регулярную интенсивную физическую нагрузку, менее подвержены возникновению рака.

    Такой вывод делается в исследовании, опубликованном в британском Журнале спортивной медицины, согласно которому риск возникновения раковых метастаз снижается по мере уровня потребления кислорода.

    Исследователи из Университетов Куопио и Оулу в Финляндии на протяжении года наблюдали 2.560 мужчин в возрасте от 42 лет до 61 года, и выяснили, что те из них, кто уделял физическим нагрузкам, по меньшей мере, полчаса в день, в 1,5 раза сократили риск возникновения рака. В первую очередь это касалось рака желудка и рака легких.

    Ученые говорят, что снижение смертности от раковых заболеваний может быть достигнуто за счет интенсивных физических тренировок, однако отмечают, что при расчете риска возникновения рака следует принимать во внимание множество факторов, таких как потребление алкоголя, курение, избыточный вес, возраст, и т.д..

    sportzal.com

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