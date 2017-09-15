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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Новое средство для лечения герпеса
    Опубликовано: 2017-09-15 13:24:48

    Препараты полученные из растения Prunella vulgaris возможно станут средством для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых обоими типами вируса герпеса, в том числе и генитального герпеса.

     Предварительные испытания были проведены на мышах и морских свинках, и показали, что животные принимавшие препарат полученный из Prunella vulgaris, были гораздо меньше подвержены заражению и рецидивам, чем другая группа, не принимавшая препарат. Результаты работы были представлены на 103 Конференции Американского Общества Микробиологов в Вашингтоне, округе Колумбия.

    Prunella vulgaris, растет в Китае, на Британских Островах, в Европе и Северной Америке. Растение использовалось в виде отваров, как противовосполительное и вяжущее средство при заболеваниях полости рта, как гипотензивное средство, а также при лечении рака. При изучении влияния Prunella vulgaris на вирусы герпеса использовались препараты в виде вытяжек. Возможно, скоро, новое лекарство станет альтернативным используемому в настоящее время для лечения герпеса средству типа Zovirax (acyclovir). Так считает, доктор Канадского университета в Галифаксе, Ли

    medicus.ru

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