  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ожирение вредно для кошелька
    Опубликовано: 2017-09-15 12:44:53
    Ожирение — это не только вредно для здоровья, но и для кошелька, утверждают американские медики. Согласно последним исследовательским данным, около 10% всех медицинских затрат в современном мире так или иначе связаны с борьбой с ожирением или избыточным весом, сообщает издание CyberSecurity.

    Как показывают новейшие исследования, в Соединенных Штатах число тучных людей и стоимость лечения болезней, связанных с ожирением, резко увеличились за период с 1998 по 2006 год.

    Согласно опубликованным в журнале Health Affairs данным, в 2006 году сумма, истраченная на лечение и профилактику заболеваний, связанных с ожирением, составила 147 миллиардов долларов. Это вдвое превышает аналогичные показатели восемью годами ранее — 74 миллиарда.

    Ученые из некоммерческой организации Research Triangle Institute и американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что расходы на лечение связанных с ожирением болезней, включая диабет и сердечные заболевания, сейчас составляют 9,1% от общих затрат на здравоохранение — в сравнении с 6,5% в 1998 году, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Число людей, страдающих ожирением, за истекший период увеличилось на 37%, и в настоящее время почти треть американцев относится к категории людей с избыточным весом. «Для людей, страдающих ожирением затраты на медобслуживание за последние годы выросли очень значительно. Мы всегда пытались внушить людям, что ожирение — это плохо, но современный образ жизни и привычки питания играют против нас», — говорит Джефф Леви, глава некоммерческого фонда Trust fir America`s Health.

    По его словам, современному человечеству, если оно не желает окончательно превратиться в поголовных толстяков, следует как можно скорее менять рацион питания и как можно больше двигаться.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.