  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • К чему приводит громкая музыка
    Опубликовано: 2017-09-15 10:24:13
    Новое исследование показало, что взрослые и дети, включающие громкость на своих музыкальных проигрывателях на максимум, меняют свое поведение, если получают соответствующую рекомендацию врача. Большинство из них в таком случае либо делают музыку тише, либо начинают применять защитные средства для ушей.

    Ученые выяснили, что большинство людей следует советам врачей, и делает музыку тише, если специалисты дали им прямую рекомендацию. Около половины респондентов заявили, что испытывали неприятные симптомы, такие, как звон в ушах и потеря остроты слуха, после прослушивания громкой музыки, а 32% опрошенных считают свои симптомы тревожными.

    Около 75% опрошенных указали, что владеют MP3-плеером, а 24% признались, что прослушивают плеер более 15 часов в неделю. Около половины заявили, что слушают музыку на 75-100% от максимальной громкости. Будучи окруженными внешним шумом, например, в метрополитене или на улице с напряженным движением, 89% респондентов выкручивают громкость в плейерах на максимум.

    Респонденты также сообщили, что наиболее информативным источником по предотвращению потери слуха считают средства массовой информации, а институции системы здравоохранения в ряду ценных источников информации поставили на последнее место. Тем не менее, опрошенные заявили, что изменили бы свои привычки в плане прослушивания музыки, если бы получили такую рекомендацию от компетентного специалиста-медика.

    «Частичная потеря слуха — явление настолько распространенное, что уже стало нормой», — заявил автор исследования доктор Роланд Иви, глава отделения отоларингологии в Университете Вандербилта. Ученые выяснили, что, со времени последнего исследования, проведенного в 2002 году, многие люди по прежнему не знают об опасности громкой музыки. Впрочем, определенный прогресс в уровне осведомленности присутствует, в основном, благодаря средствам массовой информации.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.