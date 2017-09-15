В Днепре прошли открытые соревнования команд добровольных пожарных дружин в быстром реагировании в случае возникновения пожара

14 сентября на базе 2-й пожарной части состоялись открытые соревнования команд добровольных пожарных дружин 9-го государственного пожарно-спасательного отряда ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. Команды соревновались в быстром реагировании в случае возникновения пожара.



Об этом ИА «Мост-Днепр» стало известно на месте события.



Начальник 9-го государственного пожарно-спасательного отряда ГС ЧС Украины в Днепропетровской области, полковник службы гражданской защиты Леонид Косторский рассказал о программе соревнований.



«Сегодня проходит первый открытый чемпионат добровольных пожарных дружин. На каждом предприятии есть добровольно созданные пожарные дружины, в задачу которых входит первое реагирование на возникшие возгорания до прибытия пожарных подразделений. В их задачу входит реагирование, оповещение, помощь при эвакуации. На предприятиях очень важно иметь профессионально подготовленных людей, которые смогут отреагировать в впервые минуты возникновения пожара. Успех ликвидации ЧС в большей степени зависит от первых шагов ликвидации. На мероприятии присутствуют представители Павлоградского химический завода, ЮМЗ и КБ «Южное», «Евраз ДМЗ» и ДТЭК «Криворожская ТЭС», Днепропетровского государственного университета внутренних дел, представители Национальной гвардии.



Сегодня соревнующиеся команды будут проходить эстафету по всем этапам ликвидации пожара: оповещение, реагирование, тушение очага пожара и подача воды. В мероприятии участвуют 6 команд по пять человек.



В КБ «Южное» смогли сохранить традиции добровольных пожарных дружин, у них на сегодняшний день 17 дружин. Надеюсь, что работа добровольных пожарных дружин сохраниться в Днепропетровской области и получит новое развитие», - отменил полковник службы гражданской защиты Леонид Косторский.



Начальник 9-го государственного пожарно-спасательного отряда ГС ЧС Украины в Днепропетровской области, полковник службы гражданской защиты Леонид Косторский рассказал об обеспечении пожарной безопасности на Павлоградском химическом заводе. «Хочу отметить, что на ПХЗ очень высокий уровень обеспечения пожарно-техногенной безопасности. Руководство завода уделяет большое внимание развитию пожарной безопасности, предприятие обеспечено современной техникой. Павлоградский химический завод является лидером по обеспечению пожарно-техногенной безопасности. Генеральный директор Леонид Шиман уделяет этому вопросу большое внимание, постоянно закупаются современные средства связи, оповещения, сигнализации. Постоянно проводятся специальные комиссии и плановые и не плановые учения», - сказал Леонид Косторский.



Леонид Косторский добавил, что всегда ставит ПХЗ в пример в вопросах организации гражданской защиты и пожарной безопасности.



Начальник 5-й пожарной части по охране Павлоградского химического завода, майор гражданской защиты Николай Лупырь прокомментировал техническое оснащение завода в вопросах пожарной безопасности: «На данный момент Павлоградский химзавод имеет в наличие самые новые и современные пожарные и аварийно-спасательные машины, аналогов которым нет на всей территории Украины. Пожарная машина Scania позволяет тушить пожар любой сложности, так как автомобиль может взять на борт 15 тонн воды, 3 тонны пенообразователя, 3 тонны порошка и 600 кг углекислоты.



Транспортное средство предназначено для того, чтобы не думать о том, какой пожар нужно тушить, и что для этого необходимо. На любой вид пожара у нас есть сырье, которым можно ликвидировать возгорание или пожар. Также на предприятии есть аварийно- спасательная машина. Например, если произошел взрыв или авария, данная спецтехника позволит найти пострадавших или разобрать конструкции. На ПХЗ функционирует две части 9-го отряда, службу несут 50 человек», - сказал Николай Лупырь.

Начальник штаба гражданской защиты Павлоградского химического завода Владимир Савченко рассказал об учениях которые проходят на предприятии для обеспечении пожарной безопасности.

«Пожарная безопасность на ПХЗ обеспечивается согласно Кодексу Украины о гражданской защите. Мы напрямую работаем с пожарными частями, которые находятся на заводе. На Павлоградском химическом заводе регулярно проводятся учения, направленные на обеспечение пожарной безопасности, – это комплексные объектные учения (в учениях принимают участие около 250 человек) или специальные объектные тренировки (120 человек). Также в течение года по графику мы проводим учения по 27 ПЛАСам (план локализации аварийный ситуаций), в таких учениях принимают участие 50-70 человек. В учениях задействованы пожарные части, службы обеспечения завода и охрана объектов», - сказал он.



Заместитель начальника 9-го пожарно-спасательного отряда Дмитрий Берневек.



Справка. В структуру 9-го государственного пожарно-спасательного отряда ГС ЧС Украины в Днепропетровской области входит 5 пожарный частей, которые осуществляют охрану от пожаров и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера особо сажных экономических государственных объектов. В перечень этих предприятий входит Павлогорадский химический завод, где расположены две пожарные части, ЮМЗ и КБ «Южное», «Евраз ДМЗ» и ДТЭК «Криворожская ТЭС».