  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как быстро получить визу
    Опубликовано: 2017-09-14 23:25:35

    В последнее время жители РФ столкнулись с проблемой оформления виз для выезда в США. Обусловлено это закрытием американских консульств, изменением правил подачи документов и оформления виз в Америке. Поразмыслив, нашелся выход! США не являются противниками того чтобы люди могли получать гостевые визы в разных странах мира, где расположено их посольство или центр выдачи виз. Именно поэтому, Украина является идеальной площадкой для оформления документов на выезд в Соединенные Штаты Америки. Следует учесть, что ожидать визу придется 50 дней, а может и больше.

    Виза в США для россиян из Украины может стать доступной для клиентов благодаря содействию компании «Дольче Вита», которая  на протяжении долгих лет работает на украинском рынке, и является одним из самых безопасных, опытных и профессиональных визовых агентств. Обратившись за визой сюда, ожидать оформление визы придётся не долго. Это займет около трех недель, вместе с  собеседованием, рассмотрением документов и другими действиями. Среди сотрудников компании «Дольче Вита» имеются опытные юристы "международники", которые быстро подготовят необходимый пакет документов, проконсультируют в нужном вопросе, расскажут о возможных "подводных камнях" данной процедуры полученя визы.

    Невзирая на возникшие проблемы между двумя странами, попытаться одержать визу в посольстве США в Киеве будет самым оптимальным вариантом, а также идеально быстрым решением для жителей России. Определив для себя цели путешествия можно выбрать тип визы, которая делится на  иммиграционную и неиммиграционную. Вторые считаются наиболее популярными. Визы туристические выдаются гражданам для поездок в личных целях, куда также относится отпуск, медицинское обслуживание и короткие деловые визиты, научные конференции. Для того, чтобы получить визу в США гражданину России необходимо: заполнить анкету он-лайн на сайте и пройти собеседование. Благодаря нашей компании можно ускорить процесс оформления документов.  Доверьте это дело команде профессионалов, которые качественно и быстро делают свою работу, без предоставления для вас лишних забот.

    Можно сделать вывод, что любую возникшую проблему можно решить. Если вы являетесь гражданином РФ и вы хотите получить американскую визу, но у вас нет времени на долгие ожидание ее оформления в Москве, то вариант получит ее через Американское посольство в Украине подойдет вам идеально.


     

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.