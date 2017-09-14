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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Глаза помогают в диагностике шизофрении
    Опубликовано: 2017-09-14 19:24:57

    Американские ученые Университета Иллинойса из Чикаго обнаружили, что при изучение двигательной активности глаз выявляются определенные закономерности.

    Наиболее выражены они у психически больных. Оказывается, есть параллель между тем, как пациент фиксирует и отслеживает перемещение зрительных объектов и различными психическими нарушениями. Так, шизофреники, например, испытывают трудности фиксировать взгляд на медленно перемещающемся объекте. С использованием новых технологий данные отклонения могут, достаточно точно оценены и измерены для дальнейшего сравнения аналогичных реакций у здоровых пациентов.

    Руководитель психиатрического отделения Центра фармакотерапии, доктор John Sweeney считает, что психические болезни плохо распознаются с помощью неврологического обследования и новый метод контроля за перемещением взгляда у пациентов позволит довольно просто диагностировать такие психические заболевания как: шизофрения, депрессия, аутизм.

    medicus.ru

     

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