Глаза помогают в диагностике шизофрении

Американские ученые Университета Иллинойса из Чикаго обнаружили, что при изучение двигательной активности глаз выявляются определенные закономерности.

Наиболее выражены они у психически больных. Оказывается, есть параллель между тем, как пациент фиксирует и отслеживает перемещение зрительных объектов и различными психическими нарушениями. Так, шизофреники, например, испытывают трудности фиксировать взгляд на медленно перемещающемся объекте. С использованием новых технологий данные отклонения могут, достаточно точно оценены и измерены для дальнейшего сравнения аналогичных реакций у здоровых пациентов.

Руководитель психиатрического отделения Центра фармакотерапии, доктор John Sweeney считает, что психические болезни плохо распознаются с помощью неврологического обследования и новый метод контроля за перемещением взгляда у пациентов позволит довольно просто диагностировать такие психические заболевания как: шизофрения, депрессия, аутизм.

medicus.ru