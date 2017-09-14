Низкожировая диета, богатая растительными стеролами и пищевыми волокнами, может снижать уровни холестерина липопротеинов низкой плотности
«Подобные результаты были получены впервые», подчеркивает
Канадские ученые обследовали 46 больных с гиперлипидемией, в течение 4 недель рандомизированно получавших только низкожировую диету, либо низкожировую диету в сочетании с ловастатином (20 мг/сут), либо низкожировую диету, обогащенную растительными стеролами и пищевыми волокнами.
В первой группе уровень холестерина липопротеинов низкой плотности снизился на 8.0%, во второй и третьей группах — на 30% (р<0.001). Концентрация С-реактивного белка, соответственно, уменьшилась на 10% и 28%. Таким образом, эффект модифицированной низкожировой диеты и статинов был практически одинаковым. Д-р Jenkins не исключает, что некоторые больные, уже принимающие статины, смогут от них отказаться, если перейдут на новую диету.
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Низкожировая диета, богатая растительными стеролами и пищевыми волокнами
Опубликовано: 2017-09-14 19:04:56
Низкожировая диета, богатая растительными стеролами и пищевыми волокнами, может снижать уровни холестерина липопротеинов низкой плотности
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