Низкожировая диета, богатая растительными стеролами и пищевыми волокнами Опубликовано: Низкожировая диета, богатая растительными стеролами и пищевыми волокнами, может снижать уровни холестерина липопротеинов низкой плотности и С-реактивного белка так же эффективно, что и статины. С этими данными канадских ученых можно ознакомиться в выпуске Journal of the American Medical Association за 23/30 июля.



«Подобные результаты были получены впервые», подчеркивает д-р David J. Jenkins (Клиника St. Michael’s Hospital, Торонто). «Действительно, такая диета рекомендуется NCEP (National Cholesterol Education Program) как один из компонентов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, однако гиполипидемический эффект никогда не сравнивался с действием статинов».



Канадские ученые обследовали 46 больных с гиперлипидемией, в течение 4 недель рандомизированно получавших только низкожировую диету, либо низкожировую диету в сочетании с ловастатином (20 мг/сут), либо низкожировую диету, обогащенную растительными стеролами и пищевыми волокнами.



В первой группе уровень холестерина липопротеинов низкой плотности снизился на 8.0%, во второй и третьей группах — на 30% (р<0.001). Концентрация С-реактивного белка, соответственно, уменьшилась на 10% и 28%. Таким образом, эффект модифицированной низкожировой диеты и статинов был практически одинаковым. Д-р Jenkins не исключает, что некоторые больные, уже принимающие статины, смогут от них отказаться, если перейдут на новую диету.

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