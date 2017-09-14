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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Цитрусовые помогут победить метаболический синдром
    Опубликовано: 2017-09-14 21:24:07
    Флавоноид, полученный из плодов цитрусовых, обладает огромными возможностями для предотвращения увеличения веса и других признаков метаболического синдрома, развивающих диабет второго типа и повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Согласно открытию специалистов Университета Западного Онтарио, биоактивные молекулы флавоноида под названием нарингенин эффективно способны бороться с метаболическими расстройствами.
    В лабораторных условиях учёные кормили мышей продуктами с высоким содержанием жира, чтобы вызвать симптомы метаболического синдрома. Затем грызунам давали нарингенин. После анализа было доказано, что вещество скорректировало уровни триглицеридов и холестерина, препятствовало сопротивлению инсулина и полностью нормализовало метаболизм глюкозы. Кроме того, нарингенин привёл к генетическому перепрограммированию работы печени, чтобы орган сжигал ненужный жир, а не хранил его.

    Положительные эффекты сохранялись независимо от потребления калорий, а это означает, что мыши не сидели на диете и продолжали есть то же количество жирной пищи. Нарингенин не вызывал подавления или снижения аппетита, как другие вещества, применяемые против последствий нарушений метаболизма. Канадские врачи полагают, что с помощью активного компонента, найденного в цитрусовых удастся вылечить не только ожирение, но главным образом метаболические проблемы, которые в свою очередь ответственны за серьёзные хронические диагнозы, такие как диабет и сердечные болезни.

    Согласно сделанным учёными выводам, нарингенин обладает инсулино-подобными свойствами, благодаря которым устраняет многие из нарушений процессов метаболизма, связанных с сопротивлением инсулина, и представляет многообещающий терапевтический подход для лечения метаболического синдрома.

    sportzal.com

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