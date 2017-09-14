Не спешите худеть после родов

Многие матери рассчитывают сразу после рождения ребенка моментально вернуться к своему весу до беременности. Они думают, глядя на кинозвезд, которые появляются в СМИ в бикини спустя всего несколько недель после родов, что это очень просто. Но согласно данным последнего исследования немецкого Института качества и эффективности здравоохранении (IQWiG), женщине не рекомендуется прибегать к решительным мерам по снижению веса сразу после родов. Врачи говорят, что сильное рвение в этом вопросе плохо влияет на кормление грудью, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В исследовании приняли участие 250 женщин. Медики проанализировали их данные по прибавке веса во время беременности и выявили, что проблемы с телом у женщин после родов становятся актуальны лишь тогда, когда ребенку исполнился год. «Если вы хотите вернуться в прежнюю форму после родов, следует быть внимательнее к своему рациону питания уже во время беременности», — говорит директор института, профессор Петер Савики (Peter Sawicki). «Не нужно „есть за двоих“ и забывать о себе до рождения малыша. Нужно хорошо питаться, но не переедать», — заключил он.

Ученые обнаружили еще один любопытный факт — на заметку любительницам фитнес-центров. Физические нагрузки, которые, безусловно, важны для людей с лишним весом, не всегда помогают после беременности, а порой даже и вредят. По данным экспертов, наилучшим образом на снижение веса после родов все же действует сбалансированная диета. А вот то, будет она сочетаться с повышением интенсивности физических нагрузок или нет, не имеет ровным счетом никакого значения.

Набирать вес во время беременности не только нормально, но и необходимо. Тело матери должно питать растущий плод. Оно должно иметь достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать необходимые потребности ребенка. Часть появившихся килограммов обычно теряется сразу после родов. «Часто женщины прилагают много усилий, чтобы заботиться о малыше и кормить грудью. Тогда килограммы тают сами собой, — сказал профессор. — Но примерно половина женщин не будет худеть быстро».

Даже притом что многие журналы обещают «быстро помочь вашему телу влезть в бикини», не нужно рассчитывать на быстрые результаты. Процесс физиологического возвращения в прежние формы займет у вас от трех месяцев до года, говорят врачи. Однако, подчеркнул Савики, когда уход за грудным ребенком занимает практически все время молодой мамы, для женщины крайне важно не откладывать заботу о себе в долгий ящик.

sportzal.com