Молоко обеспечивает идеальную фигуру

Канадские ученые из Университета Макмастер огласили результаты своих последних исследований.

Согласно этим результатам, они сравнивали эффективность 2 стаканов обезжиренного молока, соевого напитка таким же количеством калорий и белка и газированного напитка имеющего такую же калорийность…

В данном исследовании приняли участие 56 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В течение 3 месяцев, с частотой 5 дней в неделю они занимались пауэрлифтингом по специально разработанной программе интенсивной тренировки. После каждой тренировки они выпивали один из 3 напитков.

Исследование показало, что спортсмены, употреблявшие молоко, потеряли примерно килограмм жира, кто пил газированные напитки — 450 гр. жира, а употреблявшие соевый напиток имели те же показатели, что и в начале исследования.

Также, мужчины, употреблявшие молоко, набрали примерно на 40% больше мышечной массы, чем спортсмены, употреблявшие соевый напиток, и на 63% больше мышечной массы, по сравнению с теми, кто пил газировку.

sportzal.com