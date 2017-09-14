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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Молоко обеспечивает идеальную фигуру
    Опубликовано: 2017-09-14 18:24:57
    Канадские ученые из Университета Макмастер огласили результаты своих последних исследований.

    Согласно этим результатам, они сравнивали эффективность 2 стаканов обезжиренного молока, соевого напитка таким же количеством калорий и белка и газированного напитка имеющего такую же калорийность…

    В данном исследовании приняли участие 56 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В течение 3 месяцев, с частотой 5 дней в неделю они занимались пауэрлифтингом по специально разработанной программе интенсивной тренировки. После каждой тренировки они выпивали один из 3 напитков.

    Исследование показало, что спортсмены, употреблявшие молоко, потеряли примерно килограмм жира, кто пил газированные напитки — 450 гр. жира, а употреблявшие соевый напиток имели те же показатели, что и в начале исследования.

    Также, мужчины, употреблявшие молоко, набрали примерно на 40% больше мышечной массы, чем спортсмены, употреблявшие соевый напиток, и на 63% больше мышечной массы, по сравнению с теми, кто пил газировку.

    sportzal.com

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