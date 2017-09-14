Ожоги будут лечить наноалмазами с инсулином

Местное применение инсулина, молекулы которого фиксированы к наночастицам алмаза, значительно ускоряет заживление тканей при ожогах и других повреждениях. Статью об этой методике, разработанной под руководством Дина Хо (Dean Ho) в Северо-Западном университете (США), опубликовал 26 июля журнал Biomaterials.

При местном применении инсулин стимулирует регенерацию тканей, но его клиническое применение в чистом виде невозможно,так как для эффективного воздействия требуется его постоянное поступление к пораженным участкам.

В инфицированных тканях (а ожоги и открытые раны всегда инфицируются) кислотность тканей снижается (значение pH увеличивается до 10,5 при норме 7,4, то есть среда становится щелочной). Полученные группой Хо наночастицы алмаза прочно удерживают на своей поверхности молекулы инсулина при обычных условиях (связанный инсулин биологически неактивен), а в щелочной среде инсулин начинает отделяться от наночастиц. Значительная суммарная площадь поверхности наночастиц позволяет фиксировать большие количества препарата.

Таким образом, пластыри, мази и шовный материал, содержащие полученные исследователями частицы, обеспечивают длительное (до нескольких суток) и равномерное выделение инсулина непосредственно в тех зонах, где он необходим.

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