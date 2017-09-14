Вегетативную дисфункцию можно считать внесуставным проявлением синдрома гипермобильности суставов Опубликовано: Вегетативную дисфункцию можно считать внесуставным проявлением синдрома гипермобильности суставов, установили израильские ученые.



Д-р Giris Jacob и его коллеги (Медицинский Центр Rambam, Хайфа) решили подробнее изучить патофизиологию возникновения таких симптомов, как ортостатическая тахикардия и субъективный гипогидроз, у больных с синдромом гипермобильности суставов. Они обследовали 48 пациентов и 30 здоровых добровольцев, составивших сходную по половой и возрастной структуре группу контроля.



Как сообщается в июльском номере American Journal of Medicine, у всех 48 пациентов и у 3 здоровых участников выявлялись по крайней мере пять симптомов вегетативной дисфункции на протяжении не менее 6 месяцев. Наиболее часто встречались пресинкопальные состояния, перебои в работе сердца, дискомфорт в грудной клетке, утомляемость, плохая переносимость жары.



При нормальном тонусе вагуса, у всех пациентов имелись признаки симпатической дисфункции. В частности, на фоне гипервентиляции систолическое артериальное давление (АД) у них снижалось в среднем на 11 мм рт. ст., по сравнению с 5 мм рт. ст. в группе контроля. У лиц с синдромом гипермобильности суставов также отмечалась гиперреактивность бета-1 и альфа-1−адренорецепторов: повышение уровней систолического АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС) достигались уже на фоне минимальных доз изопротеренола и фенилэфрина.



«Таким больным, как правило, необязательно выполнять специальные тесты, оценивающие состояние вегетативной нервной системы», считает д-р Jacob. «В первую очередь необходимо тщательно собрать анамнез и определить реакцию АД и ЧСС в положении лежа и после 5 мин пребывания в вертикальном положении». По его мнению, медикаментозное лечение требуется лишь при выраженном нарушении качества жизни. «Диета с высоким содержанием поваренной соли, достаточный прием жидкости, упражнения для увеличения силы мышц нижних конечностей весьма эффективны», добавляет он.



В настоящее время израильские ученые планируют провести исследование генетических особенностей и патофизиологии кровеносных сосудов при синдроме гипермобильности суставов.



medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

