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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вегетативную дисфункцию можно считать внесуставным проявлением синдрома гипермобильности суставов
    Опубликовано: 2017-09-14 17:24:40

    Вегетативную дисфункцию можно считать внесуставным проявлением синдрома гипермобильности суставов, установили израильские ученые.

    Д-р Giris Jacob и его коллеги (Медицинский Центр Rambam, Хайфа) решили подробнее изучить патофизиологию возникновения таких симптомов, как ортостатическая тахикардия и субъективный гипогидроз, у больных с синдромом гипермобильности суставов. Они обследовали 48 пациентов и 30 здоровых добровольцев, составивших сходную по половой и возрастной структуре группу контроля.

    Как сообщается в июльском номере American Journal of Medicine, у всех 48 пациентов и у 3 здоровых участников выявлялись по крайней мере пять симптомов вегетативной дисфункции на протяжении не менее 6 месяцев. Наиболее часто встречались пресинкопальные состояния, перебои в работе сердца, дискомфорт в грудной клетке, утомляемость, плохая переносимость жары.

    При нормальном тонусе вагуса, у всех пациентов имелись признаки симпатической дисфункции. В частности, на фоне гипервентиляции систолическое артериальное давление (АД) у них снижалось в среднем на 11 мм рт. ст., по сравнению с 5 мм рт. ст. в группе контроля. У лиц с синдромом гипермобильности суставов также отмечалась гиперреактивность бета-1 и альфа-1−адренорецепторов: повышение уровней систолического АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС) достигались уже на фоне минимальных доз изопротеренола и фенилэфрина.

    «Таким больным, как правило, необязательно выполнять специальные тесты, оценивающие состояние вегетативной нервной системы», считает д-р Jacob. «В первую очередь необходимо тщательно собрать анамнез и определить реакцию АД и ЧСС в положении лежа и после 5 мин пребывания в вертикальном положении». По его мнению, медикаментозное лечение требуется лишь при выраженном нарушении качества жизни. «Диета с высоким содержанием поваренной соли, достаточный прием жидкости, упражнения для увеличения силы мышц нижних конечностей весьма эффективны», добавляет он.

    В настоящее время израильские ученые планируют провести исследование генетических особенностей и патофизиологии кровеносных сосудов при синдроме гипермобильности суставов.

    medicus.ru

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