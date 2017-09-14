Вегетативную дисфункцию можно считать внесуставным проявлением синдрома гипермобильности суставов, установили израильские ученые.
Как сообщается в июльском номере American Journal of Medicine, у всех 48 пациентов и у 3 здоровых участников выявлялись по крайней мере пять симптомов вегетативной дисфункции на протяжении не менее 6 месяцев. Наиболее часто встречались пресинкопальные состояния, перебои в работе сердца, дискомфорт в грудной клетке, утомляемость, плохая переносимость жары.
При нормальном тонусе вагуса, у всех пациентов имелись признаки симпатической дисфункции. В частности, на фоне гипервентиляции систолическое артериальное давление (АД) у них снижалось в среднем на 11 мм рт. ст., по сравнению с 5 мм рт. ст. в группе контроля. У лиц с синдромом гипермобильности суставов также отмечалась гиперреактивность
«Таким больным, как правило, необязательно выполнять специальные тесты, оценивающие состояние вегетативной нервной системы», считает
В настоящее время израильские ученые планируют провести исследование генетических особенностей и патофизиологии кровеносных сосудов при синдроме гипермобильности суставов.
medicus.ru
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Вегетативную дисфункцию можно считать внесуставным проявлением синдрома гипермобильности суставов
Опубликовано: 2017-09-14 17:24:40
Вегетативную дисфункцию можно считать внесуставным проявлением синдрома гипермобильности суставов, установили израильские ученые.
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