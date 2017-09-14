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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Тугой воротник и глаукома
    Опубликовано: 2017-09-14 17:04:19

    Тесно повязанный на шее галстук способствует повышению внутриглазного давления, что может привести к возникновению глаукомы.

    Внутриглазная жидкость в норме имеет отток через яремную вену. Затянутый на шее галстук выступает в роли жгута, нарушая тем самым физиологический процесс циркуляции внутриглазной жидкости, что в свою очередь приводит к повышению внутриглазного давления. Глаукома же, может возникнуть, если галстук используется подобным образом в течение нескольких лет.


    Кстати, если измерение внутриглазного давления производиться с подобным «жгутом», возможна ошибка в диагнозе. То же самое, можно сказать относительно плотно застегнутых воротников у рубашек. Роберт Ритч, офтальмолог Нью-Йоркской глазной больницы измерял внутриглазное давление у здоровых людей и у больных глаукомой.

    Сначала исследуемых просили туго завязать галстук, при повторном измерении галстук снимался. И у здоровых, и у больных при первом измерении давление было выше. «Постоянное давление на шею, оказываемое воротником или галстуком может привести к глаукоме», утверждает доктор Ритч. «Не затягивайте галстук, носите рубашки со свободными воротниками».

    medicus.ru

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