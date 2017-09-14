То, что попадает в океан, оказывается на тарелке

К острову отходов, или, как его еще называют, «мусорной воронке», направляются две исследовательские экспедиции Калифорнийского университета. Ученые хотят понять, почему 4 млн тонн пластиковых отходов оказались именно здесь, в северной части Тихого океана.

Океанские течения, по словам ученых, могут принести пластиковую бутылку через 5-6 лет именно сюда. По завершении столь долгого плавания уже можно говорить не о бутылке, а о пластиковой жиже. Именно в этом полимерном бульоне и будут копаться ученые, которые прибудут к этому пластиковому мусорному острову на двух кораблях, New Horizon и Kaisei, и в течение месяца будут брать анализы воды и всего того, что попадется в траловые сети. Исследователи хотят придумать методы очистки, которые были бы не травматичны для экосистемы: подвергавшийся длительное время воздействию солнца и соли, «пережеванный» пластик мог бы стать источником топлива. И в этом важную роль могла бы сыграть британская фирма Nextek, специализирующаяся на переработке городского мусора.

Конечно же, пишет автор статьи, 60 ученым вряд ли под силу немедленно начать извлекать топливо из океанского мусора или вернуть естественную голубизну океанской воде. Но в том, что делать что-то нужно, уверены все. Ведь в конечном итоге то, что попадает в океан, оказывается в желудках у океанских обитателей, а затем — у вас на тарелке, говорит Роберт Нокс, заместитель директора Института океанографии Университета Сан-Диего.

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