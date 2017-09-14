Кризис нарушает сон

Новые социологические исследования говорят о том, что экономический кризис не дает спать миллионам людей. Как нормализировать свой сон, пишет Ребекка Руис, Forbes.com. Рецессия заставляет экономить на всем: от заботы о своем здоровье, до продуктов питания. Согласно результатам опубликованного в понедельник в США социологического опроса, кризис заставляет отказываться от еще одной важной ценности — сна.

Более четверти из 1000 американцев, опрошенных Национальным фондом сна (National Sleep Foundation), заявили, что состояние экономики негативно влияет на их сон как минимум несколько ночей в неделю.

Личное финансовое положение, безработица и расходы на здравоохранение — это основные проблемы, которые не дают людям спать. Процент американцев, которые страдают от бессонницы, связанной с состоянием экономики, мог увеличиться, поскольку опрос проводился в течение месяца, начиная с конца сентября. Тот факт, что американцы мало спят, не удивляет; Национальный фонд сна документально заверял сокращение периода сна за последнее десятилетие. Увеличивающиеся число прописываемых препаратов для нормализации сна тоже о многом говорит. Согласно компании IMS Health, в 2008 году было выписано 56.3 миллионов подобных рецептов — это на 7% больше по сравнению с 2007 годом.

«Сон — барометр жизни», — говорит доктор Маер Крюгер, председатель правления Национального фонда сна. Люди, страдающие от серьезных проблем со сном, часто не могут осознать самые простые причины этого. Беспокойство, порожденное экономическими бедствиями, это ключевой фактор, но также влияют плохие привычки, такие как ненормируемый рабочий график, решение заданий в ночное время и даже то, что мы остаемся лежать в кровати, когда не можем заснуть.

Согласно National Institutes of Health, который рекомендует взрослым людям спать 7-8 часов, как минимум 44 миллиона американцев страдают от хронических нарушений сна. Как свидетельствуют исследования, американцы зачастую не выполняют эту норму: средняя продолжительность сна в неделю для них составляет 6 часов 40 минут.

«Недостаток сна сильно влияет на функциональные возможности человека», — говорит доктор Кэрол Эш, директор медицинской лаборатории по изучению сна Sleep for Life в Нью-Джерси. Исследования показали, что недостаток сна негативно влияет на суждение, внимательность, память и на длительность реакции. Восемь часов бодрствования эквивалентны 0,08% уровню алкоголя в крови. Результаты недостатка сна накопительны, что означает, что несколько ночей плохого сна могут усиливать побочные действия.

sportzal.com